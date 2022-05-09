Son Dakika | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1542 oldu - Son Dakika
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Son Dakika | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1542 oldu

09.05.2022 23:21
Son Dakika | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1542 oldu

Gelen son dakika haberlerine göre 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 109 bin 958 testte 1542 vaka tespit edildi. 8 kişi hayatını kaybederken, 1463 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 109 bin 958 testte 1542 vaka tespit edildi. 8 kişi hayatını kaybederken, 1463 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,16, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,46 olarak belirlendi. Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 824 bin 444, 2'nci dozda 53 milyon 42 bin 663 ve 3'üncü dozda 27 milyon 761 bin 986 olmak üzere 147 milyon 560 bin 229 aşı uygulandı.En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1542 oldu - Son Dakika


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