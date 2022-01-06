Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 143 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 29 bin 316 hasta taburcu olurken bugün 417 bin 787test yapıldı.

BAKAN KOCA: TEDBİRLERİN ÖNEMİ ARTTI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekânları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumda.." ifadelerini kullandı.