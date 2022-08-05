Sultangazi'de sivrisinek gibi haşerelerle mücadele devam ediyor

Sultangazi Belediyesi ekipleri ilçenin sokak ve caddelerinde başta sivrisinek ve karasinek olmak üzere haşere türleriyle farklı ilaçlama yöntemleri kullanarak mücadele ediyor. İlçede ekipler dönüşümlü çalışarak 7 gün ilaçlama yapıyor.

Kanatlı haşerelere karşı ULV araçları tüm sokak ve caddeleri gezerken hamam böceği gibi haşerelere karşı da özellikle kuytu yerlerde ilaçlamalar yapılıyor. Sivrisineklerin ve karasineklerin çoğalmasını engellemek amacıyla, ULV ilaçlamasının yanı sıra larvalara karşı da su birikintileri ve durgun sularda larvasit uygulaması yapılıyor. Fareler için zehirli tabletler kullanılırken, bu tabletlerin çocukların erişemeyecekleri şekilde yerleştirilmesine özen gösteriliyor.

Sultangazi halkının sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirmesi için haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Ekiplerimiz, Sultangazinin tüm mahallelerinde, sokak sokak, cadde cadde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Farklı haşere türlerine karşı farklı yöntemlerle mücadele eden ekiplerimiz, haftanın yedi günü çalışmalarını sürdürüyor. Yaz aylarında artış eğilimi gösteren zararlıların komşularımızın sağlığına tehdit oluşturmaması ve huzurunu kaçırmaması amacıyla yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Kıymetli komşularımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaz diliyorum" dedi.