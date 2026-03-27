Suyun Önemine Dikkat: \'Her Damla Bir Sorumluluk\' Etkinliği

MEDİCANA International Ankara Hastanesi, suyun bilinçli kullanımına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 'Her Damla Bir Sorumluluk' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, suyun sürdürülebilir kullanımı, görünmeyen su tüketimi ve toplum sağlığına etkileri ele alındı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve MBA Okulları Oran Kampüsü iş birliğiyle Medicana International Ankara Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 'doğru bilinen yanlışlar' temalı bilgilendirme sergisi de yer aldı. Medicana Eğitim Grubu (MBA) öğrencilerinin hazırladığı su temalı resimler katılımcılarla buluştu. Ziyaretçiler sergiyi gezdikten sonra su farkındalık düzeylerini ölçen ankete katıldı. Ardından düzenlenen seminerde, suyun yalnızca çevresel bir konu değil; insan sağlığı, yaşam kalitesi ve gelecek nesiller açısından hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. Dünyadaki suyun yalnızca yüzde 1'inin kullanılabilir su olduğu belirtilerek, günlük alışkanlıkların ciddi su israfına yol açtığına dikkat çekildi.

Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü ve Başhekimi Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, buradaki konuşmasında, sağlıkta suyun yeri ve önemini paylaştı. Doç. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, "Bildiğiniz üzere su kaynaklarının azalması yalnızca susuzluk anlamına gelmez; aynı zamanda hijyen koşullarının bozulmasına bağlı olarak enfeksiyon riskini ciddi şekilde artırır. Bugün dünyada yaklaşık 2 milyar insan güvenli içme suyuna erişememekte, 3,6 milyar insan ise yeterli sanitasyon hizmetlerinden yoksun yaşamaktadır. Bu durumun en ağır sonuçlarını ise çocuklar yaşamaktadır. Güvensiz su, yetersiz hijyen ve sanitasyon koşulları nedeniyle her gün yaklaşık bin çocuk önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Su sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda sağlığın kendisidir. Bu nedenle suyun korunması, yalnızca bir çevre meselesi değil, aynı zamanda toplum sağlığını doğrudan etkileyen kritik bir hijyen ve enfeksiyon önleme konusudur" dedi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Genel Müdürü Almıla Kından Cebbari ise konuşmasında, dünyadaki suyun döngüsel olmasına rağmen kullanılabilir su oranının sınırlı olduğunu belirterek, "Türkiye'de yılda yaklaşık 33 milyon ton atığın 15 milyon tonunun gıda atıklarından oluşuyor. Tarımsal üretimde kullanılan su oranının yüzde 70 seviyesinde. İsraf edilen her gıda aynı zamanda boşa harcanan su anlamına geliyor. Organik atıklar karbon döngüsünü olumsuz etkileyerek küresel ısınmayı artırıyor. Topraktaki organik madde oranının azalması su tutma kapasitesini düşürüyor ve kuraklık riski artırıyor. Suyu korumak yalnızca tasarruf etmekle değil; gıdayı, toprağı ve doğal dengeyi korumakla mümkündür. Değişim ise bireysel farkındalıkla başlar" diye konuştu.