Taburcu Olmuştu, Kalbi Hastane Bahçesinde Durdu - Son Dakika
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Sağlık

Taburcu Olmuştu, Kalbi Hastane Bahçesinde Durdu

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Amasya'da hastaneden taburcu olan bir hasta, çıkışta kalbi durarak hastane çalışanları tarafından kurtarıldı.

07.04.2025 18:45
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Taburcu olduğu hastanenin önünde kalbi durdu: Amasya'da hastane çalışanlarından hayat kurtaran kalp masajı

AMASYA - Amasya'da kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan adamın çıkışta hastane bahçesinde kalbi durdu. Hastane çalışanlarının dakikalarca kalp masajı yaparak hayata tutunmasını sağladığı 59 yaşındaki hasta tedavi altına alındı. Hayat kurtaran anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji servisinde kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu nedeniyle 3 gündür tedavi gördüğü öğrenilen Ali K. taburcu edildi. Çıkışta yaklaşık 50 metre yürüdükten sonra fenalaştı. Yere düşmesini yardımına koşan çevredekiler önledi. 59 yaşındaki kalbi duran adama ilk müdahaleyi vatandaşlar ile hastane çalışanları yaptı. Dakikalar süren kalp masajının sonrasında gelen ambulansta 112 acil sağlık ekiplerinin müdahale etmeyi sürdürdüğü hasta hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanın kendi yanında fenalaştığını anlatan emekli öğretmen Rafet Öztürk, "Hasta taburcu olmuş. Yürürken fenalaştı. Yere düşmek üzereyken tutup önledik. Sağ olsunlar. Hastane personeli hayatını kurtardılar. Doktor tam 15 dakika boyunca sürekli kalp mesajı yaptı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Amasya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Taburcu Olmuştu, Kalbi Hastane Bahçesinde Durdu - Son Dakika

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