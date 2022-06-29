Taşkınların yaşandığı Bartın'da hasta vatandaşlara helikopterlerle ulaşıldı - Son Dakika
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Taşkınların yaşandığı Bartın'da hasta vatandaşlara helikopterlerle ulaşıldı

29.06.2022 05:49
Taşkınların yaşandığı Bartın'da hasta vatandaşlara helikopterlerle ulaşıldı

Taşkınların yaşandığı Bartın'da hasta vatandaşlara helikopterlerle ulaşıldı Bartın'da hafta sonu etkili olmaya başlayan sağanak yağışlar sonrasında kentin farklı noktalarında taşkınlar oluştu.

Taşkınların yaşandığı Bartın'da hasta vatandaşlara helikopterlerle ulaşıldı

BARTIN - Bartın'da hafta sonu etkili olmaya başlayan sağanak yağışlar sonrasında kentin farklı noktalarında taşkınlar oluştu. Ulaşımı kesilen bölgelerde sağlık sorunu yaşayan vatandaşlara ise helikopterle ulaşıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'Kırmızı Kod' uyarısı yaptığı Bartın'da hafta sonunda başlayan kuvvetli sağanak yağışlar 3 gün boyunca aralıklarla etkili oldu. Yağışlarla birlikte kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağının bazı noktalarında taşkınlar oluştu. Kentin farklı noktalarında da taşkınlar nedeniyle ulaşımı kesilen bölgelerde yaşayan hasta vatandaşların sağlık kuruluşlarına sevk edilebilmesi için helikopterlerle çalışma yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'Kırmızı Kod' uyarısının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü envanterindeki helikopter acil durumlar için Bartın'ın Amasra ilçesine konuşlandırıldı. Sağlık ekipleri, taşkınlar sonrasında ulaşımı kesilen bölgelerde sağlık sorunları yaşayan vatandaşlara Emniyet Genel Müdürlüğü envanterindeki helikopterle ulaştı. UMKE ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vatandaşlar daha sonra helikopterle sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Bartın'da sel taşkını nedeniyle ulaşımı kesilen bölgelerimizde sağlık sorunu yaşayan vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına helikopterle ulaştırdık. Her şey bu millet için." ifadelerini kullanarak Emniyet Genel Müdürlüğüne de teşekkür etti.

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Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Taşkınların yaşandığı Bartın'da hasta vatandaşlara helikopterlerle ulaşıldı - Son Dakika

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