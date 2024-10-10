Tatvan'da Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği - Son Dakika
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Sağlık

Tatvan'da Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği

Tatvan sahilinde düzenlenen etkinlikte, sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivitenin önemi vurgulandı.

10.10.2024 22:34
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Tatvan'da Dünya Yürüyüş Günü etkinliği düzenlendi

BİTLİS - Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Yürüyüş Günü nedeniyle Tatvan sahilinde bir yürüyüş etkinliği düzenlendi.

Sağlık çalışanları, şube müdürleri, öğrenciler ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, sağlıklı yaşamın önemi vurgulandı. Yürüyüş boyunca katılımcılar, Tatvan sahilinin eşsiz manzarası eşliğinde hem fiziksel aktivitenin tadını çıkardı hem de toplum sağlığına dikkat çekti. Etkinliğin sonunda, sağlık çalışanları tarafından öğrencilere boyama kitapları hediye edildi.

Açıklamalarda bulunan Bitlis Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme Hareketli Hayat Birim Sorumlusu Nurşen Şahin, "Bugün burada sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve fiziksel aktivitenin önemini vurgulamak amacıyla Dünya Yürüyüş Günü'nde Tatvan sahilinde yürüyüş etkinliği yapmış bulunmaktayız. Yürüyüş çok basit, masrafsız ama çok etkili bir fiziksel aktivitedir. Bilindiği gibi düzenli yürüyüş yapmak, kalp sağlığını iyileştirmekte etkilidir. Bunun dışında bağışıklık sistemini güçlendirir, düzenli yürüyüş yapmak aynı zamanda kilo kontrolüne yardımcı olur ve stres seviyesini azaltır. Dolayısıyla düzenli yürüyüş yapmak ruh sağlığını da doğru yönde etkilemektedir. Bizler burada sağlık personelleri olarak bu anlamlı günde vatandaşlarımızı yürüyüş yapmaya ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemeye davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Tatvan'da Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği - Son Dakika

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