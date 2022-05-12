Tatvan'da yoğun bakımlarda korona hastası kalmadı - Son Dakika
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Tatvan'da yoğun bakımlarda korona hastası kalmadı

12.05.2022 16:45

Tatvan'da yoğun bakımlarda korona hastası kalmadı2 kişiye kadar düştüğünü söyledi.

Tatvan'da yoğun bakımlarda korona hastası kalmadı

BİTLİS Bitlis'in Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, kentte korona virüs yoğun bakımlarında yatan hasta kalmadığını, vaka sayısının ise son bir ayda 1-2 kişiye kadar düştüğünü söyledi.

Türkiye'de 2020 yılında korona virüsün görülmesinin ardından milyonlarca kişi enfekte olurken, çok sayıda kişi de hayatını kaybetti. Hastalığı ağır atlatanlar için de Covid ve yoğun bakım servisleri açıldı. Hatta bazı hastanelerde yer kalmadığı için ek yoğun bakım üniteleri oluşturuldu. Bitlis'te de vaka sayılarının artmasıyla birlikte pandemi hastanesine dönüştürülen Tatvan Devlet Hastanesinin yoğun bakımlarında tamamen doluluk yaşandı. Hastanedeki yoğun bakımların yüzde 90'ı ise korona virüs hastalarına ayrıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başhekim Reyhanlı, 25 bin 717 hastayı yatarak tedavi ettiklerini ve son hastanın da birkaç gün içerisinde taburcu edeceğini söyleyerek, "2020 Mart ayından beri dünya çapında çok ciddi bir pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu süreçte gerek sağlık çalışanları gerek toplumdan, yakın çevremiz ve arkadaşlarımızdan kayıplar verdik. Ülke olarak çok zor günler yaşadık. İlimizde de aynı şekilde mücadelemize devam ettik. Bu süreçte hastanemiz pandemi hastanesi olarak bir görev üstlendi. Bütün doktor arkadaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız çok zor şartlar altında çalıştı. Bu süreçte 16 servisi Covid servisine çevirmek zorunda kaldık. 16 servis ve 2 yoğun bakım ile tam dolu olduğumuz zamanlarda 250 hasta ve 25 civarında da yoğun bakımda hasta takip ettik. Bu zamana kadar 25 bin 717 hastayı yatarak tedavi ettik. Taburculuk oranımız da çok yüksek ama bazı kayıplar da vermiş bulunduk. Herkese teşekkür ediyorum. Son hastamız var onun da tedavisi tamamlandı ve yakın zamanda göndereceğiz. Açıkçası bunun haklı gururunu yaşıyoruz. İnşallah bir daha böyle bir pandemi yaşamayız ve ülke olarak da böyle sıkıntılar çekmeyiz" dedi.

Covid-19 polikliniğinde yatan hasta sayısının 1 kişi olduğunu ve sağlık çalışanları olarak gururlu olduklarını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Hacer Akşit Yaşar ise "Pandeminin başından itibaren idarecilerimiz, hekimlerimiz ve sağlık çalışanı arkadaşlarımız ile beraber çok karmaşık duygular içerisinde bir süreç yaşadık. Yeri geldi 105 yaşında bir hastamızı şifa ile taburcu ederek birlikte sevindik, yeri geldi daha genç hastalarımızı maalesef kaybettik. Bu hastaneye ilk hastamızı kabul ederken belirsizlik içerisinde endişeliysek, bugün de son hastamızı taburcu ederken o derece gururluyuz ve artık ekip olarak tecrübeliyiz. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Umarım etkin aşılama ile bundan sonra da böyle bir felaketin tüm dünya için yaşanmamasını diliyorum" diye konuştu.

Covid-19 servisinde yatan son hasta olan 68 yaşındaki Sadrettin Elaldı da, "Hepinizden Allah razı olsun, devletimiz olmasa biz ne yapacaktık. Allah devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Tatvan'da yoğun bakımlarda korona hastası kalmadı
Tatvan'da yoğun bakımlarda korona hastası kalmadı
Tatvan'da yoğun bakımlarda korona hastası kalmadı
Tatvan'da yoğun bakımlarda korona hastası kalmadı

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Koronavirüs, Türkiye, Pandemi, Tatvan, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tatvan'da yoğun bakımlarda korona hastası kalmadı - Son Dakika


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