Tatvan Hastanesinde İlk Laparoskopik Ameliyat - Son Dakika
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Tatvan Hastanesinde İlk Laparoskopik Ameliyat

Tatvan Hastanesinde İlk Laparoskopik Ameliyat
03.07.2026 14:11
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70 yaşındaki Hüdeyda Demir, Tatvan Devlet Hastanesi'nde 5,5 saatlik başarılı laparoskopik ameliyat geçirdi.

BİTLİS'in Tatvan Devlet Hastanesine başvuran ve doktorların karın ve çift taraflı kasık fıtığı teşhisi koyduğu Hüdeyda Demir (70), yaklaşık 5,5 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Faruk Türkeş, operasyonun bölgede devlet hastanesi düzeyinde ilk kez uygulandığını belirtti.

Tatvan ilçesine bağlı Adabağ köyü Beştaş mezrasında yaşayan Hüdeyda Demir, yaşadığı rahatsızlıklar nedeniyle Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Demir'in ameliyat edilmesine karar verildi. Genel Cerrahi Uzmanları Dr. Faruk Türkeş ve Dr. Harun Ölmez liderliğindeki ekip, Demir'e ileri seviye laparoskopik yöntemle operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, karın fıtığının yanı sıra her iki tarafta bulunan kasık fıtıkları da aynı seansta onarıldı.

KENTTE İLK KEZ YAPILDI

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Faruk Türkeş, operasyonun bölgede devlet hastanesi düzeyinde ilk kez uygulandığını belirterek, "Hastamızda oldukça geniş bir karın fıtığı defekti ve aynı zamanda çift taraflı kasık fıtığı mevcuttu. Tıbbi adı 'Laparoskopik Transversus Abdominis Release' olan bu ileri seviye ameliyatla, hastamızın karın kaslarını kesmeden ve karın ön duvarını gevşeterek orta hattaki defektini kapattık. Tüm bu işlemleri hastanın sağ ve sol tarafında açtığımız toplam 6 küçük delikten gerçekleştirdik. Aynı seansta her iki taraftaki kasık fıtıklarını da kapatarak operasyonu tamamladık" dedi.

5 KİŞİLİK EKİPTEN 5,5 SAATLİK TİTİZ ÇALIŞMA

Operasyonun yaklaşık 5,5 saat sürdüğünü ifade eden Türkeş, "İki doktor ve üç hemşireden oluşan 5 kişilik ekiple zorlu operasyonu başarıyla tamamladık. Bölgede devlet hastanesi düzeyinde bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

KAPALI AMELİYAT HASTAYA KONFOR SAĞLADI

Uzmanlar, laparoskopik yöntemin açık ameliyatlara göre hastalara önemli avantajlar sunduğunu belirtti. Kapalı yöntem sayesinde yara iyileşme sürecinin hızlandığı, ameliyat sonrası konforun arttığı ve olası komplikasyon risklerinin azaltıldığı ifade edildi.

Başarılı operasyonun ardından hızla toparlanan Hüdeyda Demir, kendisini sağlığına kavuşturan Tatvan Devlet Hastanesi hekimleri ile sağlık personeline teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Tatvan Hastanesinde İlk Laparoskopik Ameliyat - Son Dakika

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