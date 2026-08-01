Tavas’a iki yeni sağlık tesisi kazandırıldı

Denizli'nin Tavas ilçesi iki yeni sağlık tesisine kavuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından yaptırılan Tavas İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi binası ile Tavas Devlet Hastanesi Bağımlılık Arındırma Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, Denizli Vali Vekili Adnan Kayık, Tavas Kaymakamı İsmail Demir, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Denizi İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreninde Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Öztürk; "Tavas İlçemizde; 104 yataklı Tavas Devlet Hastanemiz, 9 Aile Sağlığı Merkezimiz, burada görev yapan 16 Aile Hekimimiz, 3 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzla, 474 personelimizle geniş bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Geriye dönüp baktığımda son 10 yılda Tavas İlçemizde; 2016 yılında yeni hastane binamızı hizmete açtık. Modern ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleriyle birlikte İlçemize farklı bir sağlık boyutu getirdi, önemli katkı sundu. Aralık 2016'da Hastanemizde; Fizik Tedavi Rehabilitasyon Ünitesini, hemen arkasından yaşlılarımız iyi bakılsın, kronik hastalığı olanlar evlerinde ağrı acı çekmeden hayatlarının son dönemlerini iyi geçirebilsinler diye 2017 yılının Eylül ayında Palyatif Bakım Merkezini kurduk. Yine vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda hemen 10 ünitelik bir diyaliz ünitesini hizmete açtık. 2024 yılında da biz burayı cihaz kapasitesini arttırarak, büyüterek diyaliz merkezine dönüştürdük. Böylece çevre mahallelere, ilçelere birçok yere de hizmet verir hale getirdik. Kronik yara bakım birimi, sigara bırakma polikliniği gibi pek çok ek hizmetleri de Tavas Devlet Hastanemizin bünyesinde sizler için hizmete açtık. Birazdan da hastane bünyesinde yeni hizmete sunduğumuz 14 yataklı eski adıyla Alkol ve Madde Bağımlıları Tedavi Merkezi (AMATEM), yeni adıyla Bağımlılık Arındırma Merkezimizin (BAM) hep birlikte açılışını yapacağız. Bugün 2 bin 350 metrekare kapalı alanıyla İlçe Sağlık Müdürlüğümüzü, Aile Sağlığı Merkezimizi, Sağlıklı Hayat Merkezimizi ve Merkez bünyesinde bulunan KETEM'i tek bir çatı altında toplayan dev bir sağlık kompleksimizi hizmete açacağız. Sağlıklı Hayat Merkezimizde; birçok branşta uzman sağlık çalışanı ile kişiye özel beslenme danışmanlığı, fiziksel aktivite danışmanlığı, kronik hastalıklarla mücadele, psikososyal danışmanlık, kadın-çocuk sağlığı danışmanlık hizmetleri, ağız ve diş sağlığı, kanser erken teşhis tarama ve eğitim, tütün ve madde bağımlılığı danışmanlığı hizmetleri verilmektedir. Hedefimiz Sağlık Bakanımızın her fırsatta vurguladığı 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli' doğrultusunda Sağlıklı Türkiye Yüzyılını hep birlikte inşa etmektir. Yeni sağlık kompleksimizin Tavas'ımıza, Denizli'mize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tavas Kaymakamı İsmail Demir ise "Bu tesis, İlçemizin alt yapısını güçlü kılacak koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini, vatandaşlarımızın ayağına daha etkin bir şekilde getirecektir. Sağlık her bireyin en temel hakkıdır. Nitekim bugün burada Tavaslı hemşerilerimizin, sadece sağlık değil, genel manada refahlarını yükseltecek bir hizmet faaliyete geçecek. Bu yeni hizmet binamızdaki birimlerle, burada vatandaşımıza henüz hasta olmadan önce sağlıklı yaşam konusunda daha modern, daha hızlı ve daha konforlu bir alanda hizmet sunulmuş olacak. Yeni binanın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci de açılan sağlık tesislerinin Tavas'a hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başladı. Zeybekci: "Tavas ilçemize baktığımız zaman şu anda Tavas Devlet Hastanemiz kalitesi ve modern haliyle, şehrin sıcağı ve kalabalığından sıkılanlar için buz gibi havası, yüksek standartları ile tercih edilen bir hastane haline geldi. Türkiye son yirmi yılda ortalama ömrünü 13 yıl uzattı. Bu ne ile oldu, sağlık yatırımlarıyla, insanımızın tamamına, en uzak yerdeki vatandaşımıza bile ulaşarak oldu. Türkiye'deki sağlık hizmetleri, Avrupa'nın değme ülkelerinde yok. Avrupa'daki birçok insan, artık Türkiye'de sağlık tedavileri oluyor. Orta Doğu'daki bütün ülkelerin hemen hemen tamamından Türkiye'deki gerek devlet, gerekse özel sektör hastanelerimize gelen milyonlarca insan var. Artık milyarlarca dolarlık sağlık turizmi gelirlerimiz var. Özellikle bazı şehirlerimizde, bazı tedaviler, gözle ilgili, saçla ilgili, estetikle ilgili tedaviler var. Türkiye bugün sağlıkta dünyanın parmakla gösterdiği bir ülke haline geldi. Tavas'taki sağlıkla ilgili bu hamlelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Tavas İlçemizle ilgili bir müjdeyi de sizlere vermek istiyorum. Pamukkale Üniversitesi'nde olan MR cihazı, inşallah en yakın zamanda Tavas Devlet Hastanemizde hizmet verecek" diye konuştu.

Konuşmalardan sonra kurdele kesimi yapılarak Tavas İlçe Sağlık Müdürlüğü, Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezi binası ve daha sonra hastaneye geçilerek kurdele kesimi ile Tavas Devlet Hastanesi Bağımlılık Arındırma Merkezi hizmete açıldı.