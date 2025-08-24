Tehlikeli 'Boğaz Sıkma' Oyunu Uyarıları Artıyor - Son Dakika
Tehlikeli 'Boğaz Sıkma' Oyunu Uyarıları Artıyor

24.08.2025 09:39  Güncelleme: 10:23
Çocuklar arasında yayılan 'boğaz sıkma' oyunu, sağlık riskleri nedeniyle uzmanlarca uyarılıyor.

'Boğaz sıkma' adı verilen ve hızla yayılan sözde oyunda çocuklar birbirlerinin boğazına baskı yaparak bayılma noktasına kadar götürüyor. Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Reyhan Tamer önemli uyarılarda bulundu.

"KAN AKIŞI AZALIYOR"

Kalpten çıkan aort damarının boyuna uzanarak beyni beslediğini, her iki boyunda da bu damarın bulunduğunu belirten Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, "Çocukların özellikle bu çıkış bölgelerine bastıklarında beyne giden kan akımı azalıyor. Bu durum yalnızca kan akışının azalmasıyla sınırlı değil. Boyundan çıkan damarların köklerinde 'karotis sinüsü' adı verilen özel reseptörler bulunuyor. Bu bölgelere basıldığında kalp yavaşlıyor, damarlar genişliyor ve tansiyon düşüyor. Çocukların boyunlarına baskı yapmaları halinde hem beyne giden kan akışı azalıyor hem de bu reseptörlerin uyarılmasıyla çok ağır beyin hasarları gelişme ihtimali artıyor" dedi.

Ölüme götüren akım! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

"POPÜLER OLMAK İÇİN BAŞLAYAN OYUN AKRAN ZORBALIĞINA DÖNÜŞÜYOR"

Sosyal medya üzerinden arkadaş ortamında popülerlik kazanmak amacıyla denenen bu oyunların zarar verme niyeti olmasa da büyük riskler barındırdığını belirten Uzm. Dr. Reyhan Tamer, "Bu tarz oyunlar zamanla gerçeklik algısının kaybolmasına yol açıyor ve akran zorbalığına dönüşebiliyor. Çocuk bir süre sonra arkadaşına zarar verebileceğini ya da ileride kendisine de zarar gelebileceğini düşünmeden bu davranışlara devam ediyor. Bu da hem kişiliğini hem de gelecekteki yaşamını olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

"AİLELER VE OKULLAR ÇOCUKLARI SOSYAL MEDYA TUZAKLARINDAN KORUMALI"

Bu tür davranışların önlenmesinde ailelere ve okullara büyük görev düştüğünü dile getiren Dr. Tamer, çocukların sosyal medya kaynaklı tehlikeli akımlardan uzak tutulması gerektiğini belirtti. Dr. Tamer, onların spor, sanat ve oyun gibi sağlıklı etkinliklere yönlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Dr. Tamer "Sevgi dolu bir aile ortamı, arkadaşlarıyla oyun, ders başarısı ve sporla dolu bir yaşam alanı olduğunda çocuk zaten sağlıklı olanı kolaylıkla seçebiliyor" dedi.

Kaynak: DHA

07:58
TSK düğmeye bastı Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek
TSK düğmeye bastı! Suriye ordusuna komando eğitimi verilecek
08:54
İBB soruşturmasıyla ilgili bomba iddia: 4 ayrı iddianame yazılıyor
İBB soruşturmasıyla ilgili bomba iddia: 4 ayrı iddianame yazılıyor
