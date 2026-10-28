Tekirdağ\'a 42 uzman hekim atanacak, en fazla kadro Çorlu\'ya verilecek

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, 131. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında kente 42 uzman hekim atanacağını açıkladı. Yeni atamalarla kentteki sağlık hizmeti kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ağustos 2026 tarihli 130. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında kente 248 hekim ve 36 uzman hekimin atamasının yapıldığı belirtildi. Kasım ayında gerçekleştirilecek 131. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası kapsamında ise Tekirdağ'a 42 uzman hekim atanacağı bildirildi.

En fazla atama Çorlu ve Çerkezköy'e

Açıklanan kadro dağılımına göre, Çorlu Devlet Hastanesine 14, Çerkezköy Devlet Hastanesine 7, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine 5, Malkara Devlet Hastanesine 4, ÇOSB Kapaklı Devlet Hastanesine 4, Saray Devlet Hastanesine 3 ve Şarköy Devlet Hastanesine 1 uzman hekim atanacak.

Ayrıca Kapaklı, Malkara, Saray ve Şarköy ilçe sağlık müdürlüklerine aile hekimliği uzmanı görevlendirilmesi planlanıyor.

Uzman hekimler farklı branşlarda görev yapacak

Atama kapsamında acil tıp, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, radyoloji, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, dermatoloji, üroloji, tıbbi onkoloji, genel cerrahi, anesteziyoloji ve reanimasyon ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon gibi branşlarda uzman hekimler görevlendirilecek.

İl Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, yeni atamalarla vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti sunulmasının amaçlandığı belirtilerek, atamaların Tekirdağ'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu.