Tekirdağ\'da işitme engelli ailelere "CODA güvende" desteği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı kapsamında erişilebilir ve kapsayıcı sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yeni bir sosyal destek uygulamasını hayata geçirdi. İşitme engelli ve sağır ebeveynlerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefleyen "CODA Güvende" projesiyle titreşimli ve ışıklı bebek telsizi desteği sağlanacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, özellikle bebekli ailelerde kritik öneme sahip iletişim ihtiyacını farklı bir teknolojiyle karşılamayı amaçlıyor. İşitme engelli ve sağır ebeveynlerin, bebeklerinin ağlama, hareket ya da uyarı seslerini duyamama kaynaklı yaşayabilecekleri endişeleri azaltmayı hedefleyen uygulama ile ebeveynlere titreşim ve ışık sistemi üzerinden anlık bildirim imkanı sunulacak. Böylece bebeklerin ihtiyaçlarına daha hızlı ve güvenli şekilde müdahale edilmesi sağlanacak.

Projeyle sağlanacak özel bebek telsizleri, sesli uyarıları yalnızca işitmeyle ilgili olarak değil, aynı zamanda görsel ve dokunma bildirimlerle ileterek ebeveynlerin günlük yaşamda karşılaştığı iletişim engelini azaltacak. Uygulamanın sadece teknik bir destek değil, aynı zamanda ebeveynlik sürecinde eşitlik ve erişilebilirlik sağlayan sosyal bir adım olduğu belirtildi.

"CODA" ifadesi ise İngilizce "Child of Deaf Adults" kelimelerinin kısaltması olarak kullanılıyor ve işitme engelli veya sağır ebeveynlerin çocuklarını tanımlıyor. Proje de bu kavramdan yola çıkarak, özellikle CODA aile yapısına sahip ebeveynlerin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Destekten, 0-3 yaş aralığında çocuğu bulunan işitme engelli ve sağır ebeveynler yararlanabilecek. Başvurular, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelliler WhatsApp Görüntülü Çağrı Merkezi'nin 0850 459 06 07 numaralı hattı üzerinden alınacak. Başvuru sürecinde ailelerin durumlarının değerlendirilmesinin ardından uygun bulunan hanelere cihaz desteği sağlanacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışını erişilebilirlik temeli üzerine inşa ettiklerini vurguladı. Yüceer, işitme engelli ebeveynlerin çocuklarının ihtiyaçlarını daha güvenli şekilde takip edebilmelerinin önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, "CODA Güvende projesiyle önemli bir ihtiyaca yanıt veriyoruz. Vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kimsenin geride kalmadığı, herkes için erişilebilir bir Tekirdağ hedefiyle hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Projenin ilerleyen süreçte daha fazla aileye ulaşması ve erişilebilirlik odaklı sosyal hizmetlerin kapsamının genişletilmesi hedefleniyor. - TEKİRDAĞ