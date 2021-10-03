1 Eylül itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan okullarda geniş korona önlemleri alınıyor. Sağlık Bakanlığı, temaslı olması halinde karantinada olan öğrencilerin durumuyla ilgili değişikliğe gitti. Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin 'Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon' konulu bölümü güncellendi.
Kovid-19 Temaslı Takibi Rehberi'ndeki yeni güncellemeye göre, öğrencilerde eğer semptom yoksa 5'inci gün test verecek. Testin negatif çıkması durumunda öğrenci okuluna devam edebilecek.
Buna göre aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası, 'semptom göstermemeleri halinde' PCR testi yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek. Kovid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek.
Son Dakika › Sağlık › Temaslı Takip Rehberi güncellendi! Semptom göstermeyen öğrenci, 5'inci günden sonra okula devam edebilecek - Son Dakika