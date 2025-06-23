Tıbbi Çay Konferansı Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Sağlık

Tıbbi Çay Konferansı Ankara'da Gerçekleşti

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Tıbbi Çay Konferansı Ankara\'da Gerçekleşti
23.06.2025 13:48
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Tıbbi Çay Konferansı Ankara\'da Gerçekleşti
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Tıbbi bitki çaylarının ruhsatlandırılması ve üretim süreçleri ele alındı, yeni standartlar belirlendi.

'Tıbbi Çayın Ruhsatlandırılmasında Üreticinin Yol haritası' konferansı düzenlendi

ANKARA - Tıbbi bitki çaylarının üretim süreçlerini ve bu ürünlerin kaliteli bir şekilde halka sunulmasını sağlamak amacıyla 'Tıbbi Çayın Ruhsatlandırılmasında Üreticinin Yol haritası' konferansı düzenlendi.

Geleneksel bitkisel tıbbi ürünler kapsamında ruhsatlandırılan tıbbi bitki çaylarının üretim süreçlerini ele almak ve bu ürünlerin etkili, kaliteli ve güvenli biçimde halka sunulmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 'Tıbbi Çayın Ruhsatlandırılmasında Üreticinin Yol haritası' adlı konferans, TOBB İkiz Kuleler binasında gerçekleştirildi.

Konferansta, geleneksel bitkisel tıbbi ürün sınıfında yer alan tıbbi bitki çaylarının ruhsatlandırma süreci, eczanelerden güvenli ürün temininin halk sağlığı açısından önemi, üretimde kalite, standardizasyon ve uygunluk kriterleri, papatya ve nane gibi tıbbi bitkilerin de yer aldığı 190 adet tıbbi bitki monografının etkin kullanımı gibi konular ele alındı.

"190 adet tıbbi monograf kurumumuz tarafından hazırlandı"

Burada konuşan TİTCK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar, konferansta şu ifadeleri kullandı:

"Dünya genelinde kapasitesi, tüketim miktarı artan tıbbi çay pazarında önce Türk halkına güvenli, kaliteli ve etkili çay sunmak üzere sonra da üretimde gösterdiğimiz bilimsel yaklaşımın mührü olarak kurumumuz onayıyla üretilecek sanayi ürünlerinin dünya raflarında güvenli bir şekilde yer alabilmesi için çok önemli adımlardan biri olan bu toplantıda her bir konu çok titizlikle seçildiğini ve amaca hizmet edeceğini vurgulamak isterim. Bu bağlamda kurumumuz ruhsat başvuru sahiplerinin erişebileceği ve adeta yemek kitabı niteliğinde 190 adet tıbbi bitki monografının kurumumuz tarafından hazırlanmış olduğunu, bu monografların sizlerin hizmetinde olduğunu bilmenizi isterim. Bu monografların üretici ve araştırmacıların hizmetine sunulması konusunda da idari olarak kolaylık sağlamamızı, başvuran herkesin bu desteği alabileceği sözünü vermek istiyorum. Ülkemizin zengin florası, ikliminin uygunluğu sadece Rize Çayı değil, çay terimine uygun endemik ve faydalı bitkilerinin olduğunu ve bunların da tıbbi yararlarının bilime dayalı olarak ispatlanarak TİTCK tarafından tescillenmesini sağlayacak sürecin korkutucu değil yol gösterici yaklaşımla birlikte yapmak üzere bu çalıştayı planladık."

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç ise tıbbi çayların ruhsatlandırılması sürecini ele almak ve üreticilerin bu alandaki yol haritasını netleştirmek üzere bir araya geldiklerini ifade ederek, "Hep birlikte, geleneksel tıbbi çay üretiminin standartlarını yükselterek hem sağlığımıza hem de ekonomimize katkı sağlayacak çözümler geliştireceğiz. Bugün burada ortaya koyacağımız görüşler ve çözüm önerileri, yalnızca bugünü değil, aynı zamanda tıbbi bitkiler alanında ülkemizin yarınını da şekillendirecektir. Toplantının sonunda ise hem sektörümüzün mevcut durumunu hem de ruhsatlandırma sürecinde atılması gereken adımları belirlemiş olacağız. İnanıyorum ki, toplantımız sonucunda ortaya çıkacak değerlendirmeler, mevzuat yapıcılar, düzenleyici otoriteler ve sektör temsilcileri için somut bir yol haritası oluşturacaktır" dedi.

Programa, TİTCK Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ayar'ın yanı sıra TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ardıç, Başkent Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Başaran ile tıbbi çay üretim zincirinde yer alan üreticiler, ruhsat başvuru sahipleri, akademisyenler ve ilgili kamu kurumu yetkilileri katıldı.

Kaynak: İHA

Konferans, Ekonomi, Ankara, Sağlık, Tarım, Çay, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Tıbbi Çay Konferansı Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika

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