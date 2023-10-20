Tokat'ta bebek kaçırma tatbikatında güvenlik görevlisi sürüklendi

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde hastanede düzenlenen tatbikatta senaryo gereği otomobille kaçırılan bebeği kurtarmak isterken aracın camından içeri giren güvenlik görevlisi yaklaşık 30 metre sürüklendi. O anlar kameralara yansıdı.

Erbaa Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, güvenlik görevlileri ve vatandaşların katıldığı pembe kod yani bebek kaçırma tatbikatı yaptı. Tatbikatta sağlık çalışanları, vatandaşlar ve güvenlik görevlileri rol aldı. Senaryo gereği oyuncak bebek çocuk servisine giren bir kişi tarafından kaçırıldı. Sağlık görevlileri tarafından pembe kod adı verilen acil durum uygulamasına geçildi. Güvenlik görevlileri tarafından bebeği kaçıran kişinin bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı. Tatbikatta çekilen ve hastanenin sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde bebeği kaçıran kişinin hastane bahçesinde bir otomobile binmesi arkasından koşan güvenlik görevlisinin otomobilin sürücü camından içeri girmesi, bu sırada gaza basan sürücünün güvenlik görevlisini yaklaşık 30 metre sürüklemesi ardından da durması yer alıyor.