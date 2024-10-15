Tokat\'ta Uçak Kazası Tatbikatı

Sağlık

TOKAT Havalimanı'nda, senaryo gereği düşerek, alev alan uçaktaki yolcuların kurtarılması tatbikatı yapıldı.

Tokat Havalimanı'nda İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) öncülüğünde uçak kazası tatbikatı düzenlendi. Tatbikata, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibi ve personelleri, UMKE, AFAD, 112, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri katıldı. Senaryo gereği inmek üzere olan bir yolcu uçağı pist alanı yakınlarına düşerek alev aldı. Uçağın düşmesinin ardından havaalanına çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangına müdahale edilirken, bazı itfaiye erleri ise yolcu konumunda olan yaralıları sedyeler ile uçak dışına çıkardı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra hastanelere sevk edildi. Yetkililer, yaklaşık 1 saat süren tatbikatın ekiplerin olası duruma karşın teyakkuz halinde olmaları için yapılmaya devam edileceğini bildirdi.