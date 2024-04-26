Toz Taşınımı ve Sağlık Riskleri

Sağlık

Toz taşınımında 2,5 mikronun altındaki partiküller kana karışıp çeşitli sağlık risklerine neden oluyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sinan Bodur:

"Astım hastalarının kontrolü zorlaşmakta ve ne yazık ki astımdan ve hava yolu hastalıklarında kayıplar (ölümler) bu hava olaylarında daha fazla görünmektedir"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sinan Bodur, "Türkiye'de bazı dönemlerde yoğun bir şekilde toza maruz kalmaktadır. 10 mikronun üzerindeki toz partikülleri alt sonum yollarına iletilmeden, üst solunum yollarında tutunmaktadır ve üst solunum yolu semptomlarına neden olmaktadır. Ama 10 mikronun altındaki partiküller alt solunum yollarına ulaşmakta, özelikle 2,5 mikronun altındaki partiküller alvollere kadar giderek ve kana karışarak çeşitli sağlık risklerine neden olmaktadır" dedi.

Türkiye'nin bazı illeri, birkaç gündür Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı etkisi altında. Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Sinan Bodur, özelikle çölleşmenin artması, iklim kriziyle toz taşınımı, dünya da son yıllarda giderek artarak etkili olmakta olduğunu söyledi.

Özelikle solunum yolu hastalıkları, kalp hastalıkları, yaşlı grup ve çocuklar üzerinde olumsuz etkisi bulunmakta olduğunu belirten Dr. Bodur, Meteorolojinin uyarıları dikkate alındığı takdirde hassas olan grupların özelikle toz taşınımının fazla olduğu günlerde kapalı yerde kalmasını, sokağa çıkılması gerekiyorsa koruyucu maskelerle dışarı çıkmasını önerdiklerini vurguladı.

" Yapılan çalışmalarda toz taşınımın arttığı zamanlarda hastanelere başvuruların, kalp, solunum hastalıkları nedeniyle sıkıntılı olan hastaların hastaneye başvuruları ve ciddi durumlarla karşılaşmaları çalışmalarda gösterilmiştir" diyen Dr. Bodur, "Türkiye'de bazı dönemlerde yoğun bir şekilde toza maruz kalmaktadır. 10 mikronun üzerindeki toz partikülleri alt sonum yollarına iletilmeden, üst solunum yollarında tutunmaktadır ve üst solunum yolu semptomlarına neden olmaktadır. Ama 10 mikronun altındaki partiküller alt solunum yollarına ulaşmakta, özelikle 2,5 mikronun altındaki partiküller alvollere kadar giderek ve kana karışarak çeşitli sağlık risklerine neden olmaktadır" dedi.

Her yaş grubundan astım hastaları, KOAH hastaları ve dolaşım problemleri yaşayan kalp hastaları bundan olumsuz etkilenmekte olduğunun altını çizen Dr. Bodur, "Olumsuz etkilenmede solunum semptomları giderek artmakta, yapılan çalışmalarda göstermiş ki bu tarz hava olaylarında hastanelere başvurular artmaktadır. Astım hastalarının kontrolü zorlaşmakta ve ne yazık ki astımdan ve hava yolu hastalıklarında kayıplar (ölümler) bu hava olaylarında daha fazla görünmektedir" şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır için "toz taşınımı" uyarısında bulunmuştu.

15. Bölge Müdürlüğünden yapılana açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Şanlıurfa'da Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının etkili olacağı tahmin edilmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, cuma günü gece saatlerine kadar görülmesi beklenen toz taşınımının meydana getireceği başta sağlık problemleri olmak üzere görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması ifadelerine yer verildi.