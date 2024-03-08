Trabzon'da 80 yaşındaki hastanın kalp kapağı, boynunun sağındaki damardan girilerek değiştirildi.
2 çocuk babası görme engelli Ömer Öztürk, 2 ay önce günlük yaşamını kısıtlayan nefes darlığı ve baygınlık şikayetiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Kardiyoloji kliniğinde yapılan tetkiklerde, kalp hastası Öztürk'ün kalp kapağının değiştirilmesine karar verildi.
Prof. Dr. Turhan Turan, AA muhabirine, Ömer Öztürk'ün ek sağlık problemleri olduğunu belirterek, "Aort damarında doğuştan bir darlık vardı (aort koarktasyonu). Literatürde 60 yaşın üstünde böyle bir hasta yok. Onun için kasıklardan girilip aort damardan ilerlenerek yapılamayacaktı. Böyle durumlarda bu işlem boyun damarından girilerek yapılabiliyor. Daha önce de çok defa yapıldı. Ancak boyun damarlarında da açı olarak sol taraf bizim için daha uygun." dedi.
Prof. Dr. Turan, hastanın sol tarafında da problemler olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hastanın sol tarafta daha önce takılan kalp pili vardı ve damar çapı yeterli genişlikte değildi. Soldaki beyne giden bir diğer damarda plak vardı. Bu nedenlerle soldan girişim mümkün olmadığı için işlemi, açısı cihaza uygun olmayan sağ taraftan yapmak durumunda kaldık. Bunun da yapıldığı hastalar var literatürde ama bu hastanın aort kapakçığı üç yaprakçıklı olması gerekirken doğuştan ikiliydi ve ciddi düzeyde kireçlenmişti, buna biz biküspit aort diyoruz ki bu cihazın sağdan yerleştirilmesini ekstradan zorlaştıran bir durumdu. Ayrıca mitral kapak darlığı vardı, sol ventrikülü (karıncık) ciddi hipertrofikti (kalp kası kalınlaşması). Ek problemleri nedeniyle hasta sıra dışıydı. Riskliydi ama başarılı oldu, hastamız da iyi."
Operasyon öncesi ekibiyle ciddi şekilde çalıştıklarına dikkati çeken Turan, "Birçok durumun bir arada olduğu ve literatürde az rastlanır bir hasta. Çalıştık, çözüm yollarını kendi aramızda tartıştık. Türkiye'de başka merkezlerde de bu işi yapan daha tecrübeli hocalarımız var. Onlarla da konuştuk, fikir alışverişinde bulunduk. Sonuçta ciddi hazırlık gerektiriyordu, operasyon öncesi yaklaşık bir ay hazırlığımız oldu. İşlemi yaptık, bir problemimiz olmadı Allah'a şükür." diye konuştu.
"Birkaç güne hastayı taburcu edeceğiz"
Turan, operasyonu 5'i hekim 10 kişilik ekiple gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Ameliyat biraz stresli geçti, alışık olduğumuz ya da her zaman yaptığımız bir vaka değil. Hatta literatürde tam bir örneğini bulamadık. Yaklaşık 1,5 saat sürdü. İşlemden çıktığımızda gördüğümüz önemli bir problemimiz yoktu. Birkaç güne hastayı taburcu edeceğiz." dedi.
Hastanın ek problemleri ve yaşı nedeniyle az görüldüğü için operasyonu literatüre yazmaya hazırlandıklarını aktaran Turan, şunları söyledi:
"Hastaya hazırlanırken literatüre baktık. Bu tip hastalıkların olduğu ayrı ayrı hastalar var ama bütün bu problemlerin bir arada bulunduğu bir hasta yok bildiğimiz kadarıyla. Ayrı ayrı o hastalara ne yapmışlar, nasıl yapmışlar, onlardan da yararlandık. Biz de bunu literatürde yayınlayacağız ki bir başka meslektaşımız da böyle bir vakayla karşılaşırsa bu tecrübemizden yararlansın."
Öztürk'ün oğlu Ahmet Öztürk ise bir aydır hastanede olduklarını dile getirerek, "Hocalardan Allah razı olsun, çok yardımcı oldular. Şu anda durumu iyi, memnununuz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Sağlık › Trabzon'da 80 yaşındaki hastanın kalp kapağı, boynunun sağındaki damardan girilerek değiştirildi - Son Dakika
İstanbul'da yapılan bir operasyonda, kanser, diyabet ve astım tedavilerinde kullanılan 328 bin 632 kaçak ilaç ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve yasa dışı ilaçlarla oluşan kamu zararının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü. Operasyon sonucunda, Beylikdüzü'nde bir iş yerinde özel saklama koşullarına uymayan şekilde muhafaza edilen 328 bin 632 tablet, flakon ve enjektörlü kaçak ilaç ele geçirildi. Şüpheli ise gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde görevli kadın doktor, hemşire, sağlık teknikeri ve paramedikler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hastaların sağlığına kavuşması için çaba harcıyor. Kadın sağlık çalışanları, mücadele, şefkat ve fedakarlığın sembolü olduklarını belirterek, mesleklerini severek yaptıklarını ve herkesin çalışarak istediğini elde edebileceğini vurguladılar.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Zeynep Çankaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla rahim ağzı kanserinin erken teşhisinde smear taramasının önemine dikkat çekti. Çankaya, rahim ağzı kanserinin kadınlarda dördüncü sırada yer aldığını belirterek, tarama testlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı. Smear testinin ücretsiz olarak kadın doğum polikliniklerinde ve KETEM merkezlerinde yapılabildiğini aktaran Çankaya, tarama testlerinin zamanında yaptırılması gerektiğini söyledi.
Ramazan ayında oruç tutan kişiler için sağlıklı beslenme önerileri paylaşıldı. Sağlıklı bireyler açısından oruç tutmanın vücut için bir dinlenme ve yenilenme imkanı sağladığı belirtildi. Sahurda tok tutma özelliğini dikkate alarak proteinden zengin besinlerin tercih edilmesi önerildi. İftarda ise tokluk hissinin ilk 10-15 dakikada oluştuğu ve aşırı besin tüketiminin kontrol altına alınması için yavaş ve küçük lokmalar halinde yemek yenilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, sıvı yetersizliği yaşanmaması için iftarla sahur arasında yeterli miktarda su içilmesi önerildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Ahmet Yesevi İlkokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasına veliler ile öğretmenler yoğun katılım gösterdi. Türk Kızılayın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, 165 başvuruyla 81 ünite kan bağışı yapıldı. Okul yönetimi, çocukların duyarlılığını artırmak ve bilinçlendirmek amacıyla benzer etkinliklere devam edeceklerini belirtti.
Muş Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı olarak görev yapan kadın paramedikler, zorlu coğrafyada görevlerini başarıyla yerine getirerek hayat kurtarıyor. Kadınlar Günü'nün kutlandığı bu günde, hayat kurtaran güçlü kadınların özverili çalışmaları takdirle karşılanırken, özellikle 112 acil sağlık hizmetlerinde görev alan kadınlar, olaylara hızlı müdahaleleriyle birçok hayatı kurtarıyor.
Van'da İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli kadın acil tıp teknikerleri, diğer ekip arkadaşlarıyla vakalara zamanında müdahale ederek hastaların yaşama tutunmalarını sağlamak için zamanla yarışıyor. 112 Acil Çağrı merkezlerine gelen ihbarlar üzerine harekete geçen sağlık çalışanları, ambulanslarla en geç 90 saniyede istasyonlardan ayrılarak göreve çıkıyor. En kısa sürede hasta ve yaralılara ulaşmak için ekip arkadaşlarıyla fedakarca görev yapan kadın acil tıp teknikerleri, tıbbi cihaz ve ekipmanlarıyla gerekli müdahaleyi gerçekleştiriyor. Paramedik Eylül Yavuz, gazetecilere, 15 yıldır mesleğini severek yaptığını söyledi. Görev sırasında birçok zorluk yaşadıklarını ancak kadınların her şeyin üstesinden gelebildiğini anlatan Yavuz, şöyle konuştu: 'Vakaya gittiğimiz zaman bazı hasta yakınları bizim müdahale edemeyeceğimizi düşünüyorlar. Kadınların istediği zaman yapamayacağı şey yoktur. Kadınlar olarak bu mesleğe daha duygusal yaklaşıyoruz. Hastanın yeri geliyor annesi ve kardeşi oluyoruz. Yaşlı hastalarımızda, gebelerde ve çocuklarda daha dikkatli davranıyoruz. Anne olan çalışanlarımız var, çocuklarını evde bırakıyorlar ve 24 saat nöbette kalarak hayat kurtarmak için çaba gösteriyorlar.' Gülfidan Yeşer ise çok sevdiği mesleğini 7 yıldır yaptığını belirterek, 'Bu meslekte vicdan ön planda. Gittiğimiz vakalarda hasta ve yaralıların ailesi gibiyiz. Olay yerine gittiğimizde hasta yakınlarının daha sakin ve duyarlı olmasını istiyoruz. Mesleğimde geçirdiğim her dakika bana daha fazla duygu katıyor. İlçede çalışırken bir hastanın doğumu ambulansta gerçekleşmişti. Doğum sonrası bebeği kucağıma aldıktan sonra annenin elini tuttum ve aramızda güçlü bir bağ oluştu. Anne, benim ismimi doğan kızına vermişti. Bu unutulmaz bir andı.' ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletler (BM), şiddet olaylarının arttığı Haiti'de sağlık sisteminin çökmek üzere olduğunu açıkladı. Çetelerin yol açtığı şiddet olayları ve hükümet karşıtı eylemler ülkeyi kaosa sürükledi. Olağanüstü hal çerçevesinde tüm protestolar yasaklanırken, güvenlik güçlerine sokağa çıkma yasağına uymayanları gözaltına almaları talimatı verildi. Ülkede yaşanan sokak çatışmaları, yağmalamalar ve araç kundaklamaları nedeniyle sağlık sistemi çökmek üzere. Personel, ekipman, yatak, kan ve ilaç eksiklikleri nedeniyle yaralananların tedavisinde zorluk yaşanıyor. Ayrıca hayati ekipman, tıbbi malzeme ve gıda taşıyan kamyonlar limanda mahsur kaldı ve deniz taşımacılığı askıya alındı. Başbakan Ariel Henry'nin ülkeye dönememesi ve çetelerin düzenlediği baskınlar sonucu artan şiddet olayları nedeniyle binlerce kişi yerinden edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?