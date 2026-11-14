Trabzon'da 900 yataklı Şehir Hastanesi'nde 30 Kasım'da hasta kabulü planlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzon'da 900 yataklı Şehir Hastanesi'nde 30 Kasım'da hasta kabulü planlanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Trabzon\'da 900 yataklı Şehir Hastanesi\'nde 30 Kasım\'da hasta kabulü planlanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Trabzon\'da 900 yataklı Şehir Hastanesi\'nde 30 Kasım\'da hasta kabulü planlanıyor
Haber Videosu

Trabzon'da 900 yataklı Şehir Hastanesi'nin 30 Kasım'da hasta kabulüne başlaması planlanıyor. Açılış öncesi çalışmaların hız kazandığı hastanenin tam teşekküllü hizmete girmesinin 2027 Şubat-Mart'ı bulabileceği belirtilirken yoğun bakım kapasitesinin iki katına çıkması hedefleniyor.

Trabzon'da yapımı büyük ölçüde tamamlanan 900 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi'nde bugünlerde hummalı bir çalışma var. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında inşa edilen hastanenin, 30 Kasım'da hasta kabulüne başlaması planlanıyor.

Trabzon'da sağlık alanında önemli yatırımlar arasında yer alan Şehir Hastanesi'nde açılış öncesi çalışmalar hız kazandı. Hastanenin bir yandan tıbbi cihazlarla donatılması sürerken diğer yandan çevre düzenlemesi çalışmaları da devam ediyor.

Trabzon'da 900 yataklı Şehir Hastanesi yapımında son rötuşlar yapılırken hastanenin 30 Kasımda hasta kabulüne başlanacağı belirtildi. Hastanenin tam teşekkülü hizmete girmesi ise 2027 yılı Şubat-Mart ayını bulabileceği öğrenildi.

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında inşası hemen hemen tamamlanan 900 yatak kapasiteli şehir hastanesinde açılış için son rötuşlar yapılıyor.

Hastanenin 30 Kasımda hasta kabulüne başlayacak olması nedeniyle bir yandan içinin tıbbı cihazlarla donanımı sürerken, bir yandan da çevre düzenlemesi hızlı bir şekilde sürüyor.

Yaklaşık 5 bin fore kazık üzerine inşa edilen hastanenin hizmete girmesiyle Trabzon'daki yoğun bakım kapasitesinin iki katına çıkması hedefleniyor. Hastanede 300 poliklinik, 33 ameliyathane ve yüzlerce yoğun bakım yatağıyla modern sağlık hizmeti sunulacak. Hastanenin yılsonuna doğru tam teşekküllü olarak hizmete alınması planlanırken bu sürenin 2027 yılı Şubat - Mart ayını bulabileceği öğrenildi.

Öte yandan, hastanenin 8 bine yakın personelle hizmet vereceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
Şehir HastanesiYerel HaberlerTrabzonGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak Beren Gökyıldız 17 yaşında: Yeni filminde zengin kasaba kızı Ayça olacak
İbrahim Tatlıses’in torununu gören dönüp bir daha bakıyor İbrahim Tatlıses'in torununu gören dönüp bir daha bakıyor
COP31’de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı COP31'de Meryem Uzerli ile eş-Şara yan yana poz verdi, kıyafetler öne çıktı
Sirenler susmuyor ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi Sirenler susmuyor! ABD üslerinde en korkulan seviyeye geçildi
Sahada ölümle biten pozisyon Kalecinin cezası belli oldu Sahada ölümle biten pozisyon! Kalecinin cezası belli oldu
Bilim dünyası şaşkın: Kuzey Kutbu’ndaki soğuk hava kuşağı hiç bu kadar erken çözülmemişti Bilim dünyası şaşkın: Kuzey Kutbu'ndaki soğuk hava kuşağı hiç bu kadar erken çözülmemişti
Trabzonsporlu Salah Mısır’ın kralı oldu Tarihi rekoru kırdı Trabzonsporlu Salah Mısır'ın kralı oldu! Tarihi rekoru kırdı
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Bütün salon ayağa kalktı Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
Bütün salon ayağa kalktı! Jüri üyelerini butona bastıklarına pişman eden yarışmacı
10:16
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler Tüm gözler belediyeye çevrildi
Şehit evine bu yemeği mi gönderdiler? Tüm gözler belediyeye çevrildi
09:21
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi Nikahın mimarı kızları oldu
Zeynep Casalini eski eşiyle yeniden evlendi! Nikahın mimarı kızları oldu
09:09
Bir köy imam arıyor 65 bin maaş, lojman, ek mesai
Bir köy imam arıyor! 65 bin maaş, lojman, ek mesai
08:35
Fatih Terim’e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
Fatih Terim'e 83 bin TL hesap geldi, ödeme şekli yok artık dedirtti
07:48
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim “Türkiye’nin Bezos’u olayım“ demiş
Fona 300 milyonla girip 28 milyarla çıkan iş insanı kim? "Türkiye’nin Bezos’u olayım" demiş
07:20
ABD’de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı Nedeni ortaya çıktı
ABD'de gökyüzü 4,5 saatliğine kapandı! Nedeni ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 11:29:46. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da 900 yataklı Şehir Hastanesi'nde 30 Kasım'da hasta kabulü planlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android