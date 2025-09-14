Trabzon\'da Başarılı Tümör Ameliyatı

Trabzon'da idrarında kanama şikayetiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran ve vücudunda tümör tespit edilen hasta, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Üroloji Polikliniği'nde yapılan tetkiklerde 69 yaşındaki Tayyar Yıldız'ın idrar kanalında, mesanede ve mesaneden sonraki çıkış yolunda tümör tespit edildiği belirtildi.

Yıldız'a, açık cerrahi yöntemle gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Üroloji Uzmanı ve Başhekim Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın, Yıldız'ın durumunu çok yönlü değerlendirdiklerini, yapılan operasyonla böbrek, mesane ve idrar çıkış yolundaki tümörlü dokuları başarıyla çıkardıklarını aktardı.

Aydın, amaçlarının hastaları en güncel ve etkili cerrahi yöntemler sunarak sağlıklı bir yaşama kavuşturmak olduğunu kaydetti.

Yıldız da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Uzun süredir yaşadığım sıkıntılar beni çok yıpratmıştı. Hastanemizde başarılı bir ameliyatla yeniden sağlığıma kavuştum. Başta ameliyatımı gerçekleştiren hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık ekibine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.