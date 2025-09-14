Trabzon'da Başarılı Tümör Ameliyatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Trabzon'da Başarılı Tümör Ameliyatı

Trabzon\'da Başarılı Tümör Ameliyatı
14.09.2025 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İdrarında kanama şikayetiyle hastaneye başvuran 69 yaşındaki hasta, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Trabzon'da idrarında kanama şikayetiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran ve vücudunda tümör tespit edilen hasta, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Üroloji Polikliniği'nde yapılan tetkiklerde 69 yaşındaki Tayyar Yıldız'ın idrar kanalında, mesanede ve mesaneden sonraki çıkış yolunda tümör tespit edildiği belirtildi.

Yıldız'a, açık cerrahi yöntemle gerçekleştirilen operasyon başarıyla tamamlandığı ifade edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Üroloji Uzmanı ve Başhekim Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın, Yıldız'ın durumunu çok yönlü değerlendirdiklerini, yapılan operasyonla böbrek, mesane ve idrar çıkış yolundaki tümörlü dokuları başarıyla çıkardıklarını aktardı.

Aydın, amaçlarının hastaları en güncel ve etkili cerrahi yöntemler sunarak sağlıklı bir yaşama kavuşturmak olduğunu kaydetti.

Yıldız da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Uzun süredir yaşadığım sıkıntılar beni çok yıpratmıştı. Hastanemizde başarılı bir ameliyatla yeniden sağlığıma kavuştum. Başta ameliyatımı gerçekleştiren hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık ekibine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

trabzon, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Trabzon'da Başarılı Tümör Ameliyatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi Rusya'nın Kamçatka bölgesinde 7,4 büyüklüğünde deprem, tsunami uyarısı verildi
Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon! Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı
Binlerce tweet attılar Tarihi başarımız Süper Lig’i karıştırdı Binlerce tweet attılar! Tarihi başarımız Süper Lig'i karıştırdı
Maç bitti ama atmaya devam ediyor Alperen’den Yunanistan’a bomba gönderme Maç bitti ama atmaya devam ediyor! Alperen'den Yunanistan'a bomba gönderme

13:57
Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü
Hemşire nişanlısını evli doktorla suçüstü basan adam lokma döktürdü
12:46
Jhon Duran’dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf Apar topar sildi
Jhon Duran'dan Fenerbahçelileri endişelendiren fotoğraf! Apar topar sildi
12:28
Susam üreticileri tepkili: 200 TL’nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin
12:18
CHP’li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
CHP'li başkan AK Parti iddiasını yalanladı: Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan
11:50
Ankara’yı sarsan iddia 8 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
11:31
Gürsel Tekin’den Özel’e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Gürsel Tekin'den Özel'e sert tepki: Hakkımı hepsine haram ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 14:22:28. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Başarılı Tümör Ameliyatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.