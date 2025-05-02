Trabzon'da "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tamamlandı - Son Dakika
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Sağlık

Trabzon'da "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tamamlandı

Trabzon\'da "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tamamlandı

Trabzon'da başlatılan "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyasıyla acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşım sağlandı.

02.05.2025 17:52
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Trabzon'da başlatılan "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyasıyla acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ulaşım sağlandı.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'ndaki kampanya standını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, burada yaptığı konuşmada, acil sağlık hizmetlerinde farkındalığı artırmak amacıyla 3 Aralık 2024'te başlatılan kampanyanın, 6 aylık çalışmaların ardından başarıyla sona erdiğini söyledi.

Usta, Sağlık Bakanlığının öncülüğünde yürütülen kampanya ile kentte 10 dakika altında acil sağlık hizmetlerine ulaşım oranının yüzde 90,5'ten yüzde 92,5'e yükseldiğini, bu artışın kampanyanın somut başarılarından biri olarak öne çıktığını kaydetti.

Kampanya süresince kamu kurumlarında bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Usta, 105 ilkokul ve anaokulunda 32 bin 193 öğrenciye ulaşarak, erken yaşta farkındalık oluşturulmasının sağlandığını ifade etti.

Öte yandan Vali Yıldırım ile protokol üyeleri alanda bulunan sağlıkçılara karanfil dağıttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Trabzon'da 'Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver' kampanyası tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da "Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver" kampanyası tamamlandı - Son Dakika
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