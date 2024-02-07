Trabzon\'da hava ambulansıyla 265 hastanın nakli sağlandı

Sağlık Bakanlığınca hava ambulansı hizmeti kapsamında Trabzon'da konuşlandırılan helikopterle 2023 yılında Karadeniz'in 5 ilinden 265 hastanın sağlık kuruluşuna nakli sağlandı.
Bölgenin coğrafi yapısı ve kış aylarında ulaşımda yaşanan aksamalar nedeniyle insanların hastanelere ulaşımda sıkıntı yaşamaması için 2009'da devreye alınan ambulans helikopter, acil durumdaki hastaların imdadına yetişiyor.
Hızırbey Mahallesi'ndeki İl Hava Ambulans Merkezi'nde görevli 2 doktor, 5 pilot, 2 sağlık teknikeri ve 3 destek personeli, ihtiyaç duyulabilecek her türlü tıbbi cihaza sahip tam donanımlı helikopterle hastaların hayatını kurtarmak için adeta zamanla yarışıyor.
Trabzon'un yanı sıra Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'deki sağlık kuruluşlarından ve vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine hızla hareket eden ekipler, öncelikle meteorolojik şartlara bakıyor, gerekli izinleri alarak uçuş rotasını belirliyor.
Hasta hakkında bilgi alarak göreve çıkan hava ambulansı ekibi, vakaları zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına götürüyor.
Karadeniz'in zorlu arazi ve doğa şartlarına rağmen acil tedaviye ihtiyaç duyan ya da çeşitli nedenlerle yaralanan insanların imdadına yetişen ekip, geçen yıl 265 kişinin hastaneye sevkini sağladı.
Hava ambulans ekibi, hasta taşımanın yanı sıra organ nakli gibi zamanla yarışılan olaylarda da hızla hareket ediyor.
"Zor koşullar olan yerlere ulaşıp hastamızı sağlık kuruluşuna naklediyoruz"
Ambulans helikopterde görevli doktor Feyzullah Doğan, AA muhabirine, 21 senedir doktor olduğunu, hava ambulansının ilk oluşumundan itibaren de burada görev yaptığını söyledi.
Kalp krizi, inme ve yenidoğan vakalarının ağırlıklı geldiğini belirten Doğan, "Bu vakalarda zaman çok önemli. O vakaları hızlıca sağlık kuruluşlarına ulaştırıyoruz." dedi.
Doğan, bazen primer vakalara (bir hastalığın toplumda yayılmasına yol açan ilk vaka) da müdahale ettiklerini vurgulayan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kış şartlarında köy, yayla gibi yerlere gittiğimiz zaman zorlanıyoruz. Özellikle yüksek kesimlerde kar oluyor. 112 aracılığıyla orada bulunan kara ambulansı ekibinden kim varsa bilgi alıyoruz, iniş yeri yok mesela karları ezmelerini söylüyoruz. Düz yer olsun, elektrik telleri, yüksek gerilim hatları olmasın diye her şeyi koordineli şekilde ayarlıyoruz."
Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde görev yaptıklarını ifade eden Doğan, "Kırsal bölgelerden, dağlardan sürekli hasta getiriyoruz. Öyle vakalarımız var ki havada zamanla yarışıyoruz. Kara ambulansının ulaşamadığı yerlere, o zor koşullar olan, kar yağmış, yolların kapandığı yerlere hızla ulaşıp hastamızı sağlık kuruluşuna naklediyoruz." diye konuştu.
"Hava durumu bu bölgede her an değişebiliyor"
Helikopterin kaptan pilotu Emir Elverdi de Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olduktan sonra helikopter ambulansta görev yapmaya başladığını anlattı.
Operasyonun başından itibaren Trabzon bölgesinde görev aldığını dile getiren Elverdi, şunları kaydetti:
"Özellikle Doğu Karadeniz'in kendine özgü meteorolojik karakteristikleri var. Hava durumu bu bölgede anlık değişken, her an değişebiliyor. Yurdumuzun en sarp bölgelerinden biri olması sebebiyle bu bölgelerde uçuş koşulları biraz daha çetin gerçekleşmekte. Ancak vatandaşlarımıza hizmet vermek için elimizden geleni yapıyoruz."
Elverdi, gün doğumu ve gün batımı esasına göre çalıştıklarını belirterek, "Burada her şey çok daha zor. İniş yerleri zor, arazi şartları zor ve her şeyden önemlisi meteorolojik koşullar bizi çok zorluyor." ifadesini kullandı.
"Helikopter ambulansta gittikçe artan rakamlarımız görülüyor"
İl Sağlık Müdürü Hakan Usta da acil sağlık hizmetlerinin çok önemli olduğuna dikkati çekti.
Bu kapsamda helikopter ambulansların ön plana çıktığını vurgulayan Usta, "Helikopter ambulansta gittikçe artan rakamlarımız görülüyor. Geçen yıl 12'si primer olay yerinden alınan hasta olmak üzere toplam 265 vakanın naklini gerçekleştirmişiz." dedi.
Usta, helikopter ambulansın yaklaşık 3 ay deprem bölgesinde görev yaptığını kaydederek, "Trabzon'un yanı sıra Giresun, Rize, Gümüşhane ve Artvin'e helikopter ambulansımızı göreve sunuyoruz ve oralardaki vakalarımızı en kısa sürede hastaneye kavuşturmuş oluyoruz." diye konuştu.
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