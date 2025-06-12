Trabzon'da Karekodlu Sağlık Bileklikleri Dağıtıldı - Son Dakika
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Sağlık

Trabzon'da Karekodlu Sağlık Bileklikleri Dağıtıldı

Trabzon\'da Karekodlu Sağlık Bileklikleri Dağıtıldı
12.06.2025 14:35
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Trabzon'da hemodiyaliz ve onkoloji hastalarına karekodlu mavi bileklikler ile sağlık bilgileri sunuldu.

Trabzon'da "Sağlık Kimlik Bilekliği Uygulaması" kapsamında hemodiyaliz ve onkoloji hastalarına, kişisel bilgilerinin yer aldığı karekodlu mavi bileklik dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Salonu'nda düzenlenen programda, sağlıkla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Usta, sağlık okuryazarlığını daha ileriye taşıyarak belli kesimdeki hastalara ve vatandaşlara ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Yaşamak Güzel Derneği ile projeyi yürüttüklerini dile getiren Usta, şöyle devam etti:

"Hastanın bilincinin kapalı olduğu ya da sesini çıkaramadığı durumlarda, diyaliz veya onkoloji hastalarının kullanılmaması gereken uzuvlarına maalesef ki tedavi uygulanılan durumlara gelinebiliyor. Bu hastalığı ve süreci atlattıktan sonra kendi hastalığıyla baş başa kaldığı zaman da diyaliz veya onkolojik tedavilerde maalesef uzvu kullanamaz duruma da gelebiliyor."

Usta, uygulamanın Türkiye'de karekodsuz bazı örnekleri bulunduğuna değinerek, "Bu karekod bize pratiklik oluşturacak. Bütün 112 çalışanlarından başlayarak, önce şehrimizde, daha sonra ulusal anlamda Türk sağlık çalışanlarına eğitsel ve farkındalık çalışmasını yapmayı umut ediyoruz. Bu sayede bütün sağlık çalışanları bu bilekliği gördüğünde hastanın konuşup konuşmamasına bakılmaksızın, karekodu cep telefonuyla okutarak kişinin sağlığıyla ilgili bilgi sahibi olacak." diye konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca ise teknolojinin ve sağlık alanının geliştiğini belirterek, uygulamayı hayata geçirenleri tebrik etti.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın da projenin hastaların güvenli sağlık hizmeti almasını sağladığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından, hemodiyaliz ve onkoloji hastalarına bileklikleri dağıtıldı.

Bileklikler sayesinde 112 Acil Sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerine erişiminde güvenliği artırmak, hızlı müdahaleyi sağlamak ve komplikasyon risklerini en aza indirmek amaçlanıyor.

Bilekliklerde, hastanın kimlik ve tıbbi bilgilerinin yanı sıra kan grubu ile acil durumda aranacak kişi bilgileri yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Trabzon'da Karekodlu Sağlık Bileklikleri Dağıtıldı - Son Dakika

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