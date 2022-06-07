Trabzon'da korona virüs pandemisinde sona doğru

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta:

"Biri yoğun bakımda olmak üzere 3 Covid hastamız kaldı"

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş:

"Şu anda Covid-19 nedeniyle hastanemizde yatan hastamız yok"

TRABZON - Trabzon'da Korona virüs salgınında sona doğru gelinirken, devlet hastanelerinde biri yoğun bakımda olmak üzere 3 hastanın tedavisinin sürdüğü, üniversite ve özel hastanelerde ise Covid servislerinde yatan hasta olmadığı belirtildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, pandemi sürecinin artık sonuna gelindiğini söyledi. Usta, " Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde biri yoğun bakımda olmak üzere 3 hastamız kaldı. Diğer hastanelerde Covid pozitif hasta bulunmuyor. İnşallah vatandaşlarımızın dikkati, bizlerin de özverili çalışmaları ile pandeminin sonunu görmüş olacağız" dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Başhekimi ve Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş, üniversite hastanesi olarak Covid-19 nedeniyle hastanelerinde yatan bir hasta olmadığını söyledi. Uzun bir sürenin ardından artık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid illetinin bitme noktasına geldiğini kaydeden Tekinbaş, "Uzun bir süreç sonucunda çok şükür artık ülkemizde hastanelerde, dünyada Covid denilen bu illetten kurtuldu, rahatladık diyebiliriz. Şu anda Covid nedeniyle hastanemizde yatan hastamız yok. Yoğun bakımlarda Covid nedeniyle takiple tedavi ettiğimiz hasta yok. İnsanlarda ciddi bir rahatlama oldu, bu durum hastane personeline yansıdı, hem diğer insanlara, hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza yansıdı. İnşallah bundan sonra bu ve buna benzer büyük illetlerle belalarla, sıkıntılarla milletimiz ve dünyamız boğuşmasın" dedi.

"Covid, bazı hastalarımızın akciğerlerinde yoğun olmak üzere kalıcı hasarlara neden oldu"

Hastalığın yansımalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Tekinbaş, Covid 19'un bazı hastaların akciğerlerinde yoğun olmak üzere kalıcı hasarlara neden olduğunu ifade ederek, "Bir süre insanlar evde kalmaya yeğledi, sonrasında hastanemize yoğun bir hasta arzı ile karşılaştık. Onu çevirmekte zorluklar çektik ama oda normal seviyelere artık zorla rutin seviyelere Covid önceki seviyelere gelmeye başladı bu durum. Tabii Covid sonrasında Covid geçiren bir kısım hastaların kronik olarak yaşadığı problemler ile de uğraşıyoruz. Covid sonrası izleme polikliniğimiz var. Çünkü Covid bazı hastalarımızda akciğerlerinde daha yoğun olmak üzere kalıcı hasarlara neden oldu. Bir kısım hastalarımız da tedavisi gerektiren uzun süreçli patolojilere neden oldu, şimdi onlarla mücadele ediyoruz. Dünden daha iyiyiz yarın daha iyi olmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeğinin Covid gibi olmadığını da ifade eden Tekinbaş, "Maymun çiçeği, Covid gibi değil. Bizim de takip ettiğimiz kadarıyla bilimsel olarak okuduğumuz kadarıyla Covid gibi çok öldürücü bir hastalık değil. Elbetteki yayılmaması için gerekli önlemler alınıyor ama Covid'in vermiş olduğu hasarı, maymun çiçeği hastalığı yayılsa dahi vermeyecek, o anlaşılıyor" şeklinde konuştu.