Trabzon'da KTÜ'nün 245 yataklı Çocuk Hastanesi önümüzdeki yıl açılacak - Son Dakika
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Trabzon'da KTÜ'nün 245 yataklı Çocuk Hastanesi önümüzdeki yıl açılacak

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Trabzon\'da KTÜ\'nün 245 yataklı Çocuk Hastanesi önümüzdeki yıl açılacak
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KTÜ'de 2016'dan bu yana yapımı süren 245 yataklı Çocuk Hastanesi'nin inşaatı yüzde 95'e ulaştı, hastanenin önümüzdeki yıl açılması hedefleniyor. Başhekim Prof. Dr. Celal Tekinbaş, uzamanın nedenini müteahhidin vefatı ve deprem sonrası işçi bulma zorluğu olarak açıkladı.

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde 10 yıl önce temeli atılan Çocuk Hastanesi, geçen bu sürede bir türlü hizmete giremedi. İnşaatında yüzde 95 seviyesine ulaşılan hastanenin önümüzdeki yıl hizmete açılması hedefleniyor.

Trabzon'da yapımı 2016 yılından bu yana devam eden Çocuk Hastanesi'nin inşaatında yüzde 95 seviyesine ulaşıldı. Hastanenin tamamlanması için devlet tarafından ayrılan ödenek konusunda herhangi bir sorun bulunmadığı ancak hak edişlerle ilgili sıkıntılar yaşandığı kaydedildi. Müteahhidin bildirdiği çeşitli gerekçeler nedeniyle inşaatın istenilen hızda ilerleyemediği ifade edilirken, çalışmaların bundan sonraki süreçte daha güçlü bir konsorsiyum yapısıyla sürdürülmesine karar verildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, inşaatın uzamasının en önemli nedeninin müteahhidin vefat etmesi ile aynı firmada görev değişimi yaşanması olduğunu kaydederek, sonrasında deprem nedeniyle işçi bulmakta zorlanıldığını ifade etti. İnşaatın şu anda yüzde 95 oranında tamamlandığını, önümüzdeki yıl açılacağını belirten Tekinbaş, "2016 yılından itibaren Çocuk Hastanemizin inşaatı devam ediyor. Başına çok iş geldi. Uzamasının en önemli nedeni müteahhidin rahmetli olması, rahmetli olduktan sonra da aynı firmada görev değişimi yaşanması oldu. Sonrasında deprem nedeniyle işçi bulmakta zorlanıldı. Aslında devletimizin Çocuk Hastanesi'nin bitirilmesiyle ilgili ödeneği konusunda bir sorun yok. Hak edişleriyle ilgili bir sorunumuz var. Müteahhidin bizlere bildirmiş olduğu çeşitli gerekçeler nedeniyle inşaat çok hızlı ilerleyemiyor. Şu anda yüzde 95 oranında tamamlanma var. Önümüzdeki yıl inşallah Çocuk Hastanemiz açılacak. Müteahhit konusunda da biraz daha güçlenmiş bir konsorsiyum şeklinde çalışılmasına karar verildi. Zannediyorum seneye özlediğimiz Çocuk Hastanemize çocuk hastalıkları bölümü ve kadın doğum bölümünü taşımış olacağız" diye konuştu.

İçerisinde çeşitli ünitelerin yer alacağı 245 yataklı bir hastane olacağını ifade eden Tekinbaş, "Bir hastane şeklinde düşünün; içerisinde teşhis üniteleri, poliklinikler, tedavi üniteleri, yataklı servisler ve yoğun bakımlar var. Çocuk kemik iliği ünitemiz var. Dolayısıyla 245 yataklı bir hastanede olması gereken her şey Çocuk Hastanemizde var. Zaten hastanemizi ana kampüsümüzün içerisinde bir blok şeklinde inşa ediyoruz. Alttan tüp geçitlerle beraber diğer hastanemize, diğer teşhis ve tedavi ünitelerimize bağlantı yapılıyor. İnsanlar hiç dış ortama çıkmadan, doğal şartlardan etkilenmeden hastanelerimiz arasında gidiş geliş yapabilecek. Üçüncü basamak referans bir hastane. Sadece Karadeniz Bölgesi'nde değil, Bayburt'tan Erzincan'a kadar, Artvin'den Ordu'ya kadar sağlık turizmi kapsamında Körfez ülkeleri dahil, Orta Asya ülkeleri dahil, komşumuz Gürcistan dahil birçok ülkeye hizmet sunacak referans bir hastane" dedi.

Kaynak: İHA
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