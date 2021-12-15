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Trakya'da kırmızı alarm, vaka sayılarında korkutan artış - Son Dakika

Trakya'da kırmızı alarm, vaka sayılarında korkutan artış

15.12.2021 14:42

Trakya'da kırmızı alarm, vaka sayılarında korkutan artış Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs vakalarının arttığı 10 ili açıkladı.

Trakya'da kırmızı alarm, vaka sayılarında korkutan artış

TEKİRDAĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs vakalarının arttığı 10 ili açıkladı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller arasında yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide vaka oranını gösteren haftalık haritayı açıkladı. 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, Edirne, Tekirdağ ve Kırkareli'nde vaka oranları bir önceki haftaya göre artış gösterdi.

Kırklareli'nde her 100 bin kişide görülen vaka oranı bir önceki hafta 379,83 iken bu hafta 456,13'e yükseldi. Tekirdağ'da 288,14'dan 336,43'e, Edirne'de ise 212,13'den 278,59'a yükseldi. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan iller arasında yer aldı.

Vaka sayılarının korkutucu boyuta ulaşmasına rağmen caddelerde maskesiz gezen çok sayıda vatandaşın olduğu kameralara yansıdı. Trakya'da en yüksek vaka oranına sahip Kırklareli'nde ise caddelerdeki yoğunluk tedirgin ediyor.

Kapalı ortamlarda kalabalık grupların giderek arttığını belirten Edirneli Levent Yaçı, sosyal mesafe kuralının ortadan kalktığını söyledi. Bir başka vatandaş Dilay Dağdeviren de, aşıdan dolayı halkın rehavete kapıldığına değinerek, kapalı ortamlarda bir masada 6 kişinin dahi oturduğunu ifade etti. Edirneli Recep Işılak da, halkın son dönemde dikkatsiz olduğunu söyledi.

Trakya'da kırmızı alarm, vaka sayılarında korkutan artış
Trakya'da kırmızı alarm, vaka sayılarında korkutan artış
Trakya'da kırmızı alarm, vaka sayılarında korkutan artış
Trakya'da kırmızı alarm, vaka sayılarında korkutan artış
Trakya'da kırmızı alarm, vaka sayılarında korkutan artış
Trakya'da kırmızı alarm, vaka sayılarında korkutan artış

Fahrettin Koca, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Trakya'da kırmızı alarm, vaka sayılarında korkutan artış - Son Dakika


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