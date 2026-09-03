TransAnatolia Rallisi'nin Bolu-Zonguldak etabında UMKE ekipleri sağlık güvencesi sağladı - Son Dakika
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TransAnatolia Rallisi'nin Bolu-Zonguldak etabında UMKE ekipleri sağlık güvencesi sağladı

TransAnatolia Rallisi\'nin Bolu-Zonguldak etabında UMKE ekipleri sağlık güvencesi sağladı
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TransAnatolia Rallisi'nin ikinci günündeki Bolu-Zonguldak etabında sağlık tedbirleri Zonguldak UMKE ekiplerince alındı. Kdz. Ereğli Gümeli Bölüklü Yaylası'nda konuşlanan medikal ekipler, sporcu ve görevlilerin sağlık güvenliği için hazır bekleyerek görevi sorunsuz tamamladı.

Türkiye'nin önemli motor sporları organizasyonlarından TransAnatolia Rallisi'nin ikinci gününde gerçekleştirilen Bolu- Zonguldak etabında sağlık tedbirleri Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE ) ekipleri tarafından sağlandı.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda görev yapan UMKE ve ambulans ekipleri, yarış boyunca olası sağlık sorunlarına karşı hazır bekledi.

Kdz. Ereğli Gümeli Bölüklü Yaylası mevkiinde konuşlandırılan medikal ekipler, sporcuların ve organizasyon görevlilerinin sağlık ve can güvenliğini sağlamak amacıyla kesintisiz hizmet verdi. Zorlu parkur şartlarında gerçekleştirilen yarışta ekipler, meydana gelebilecek acil durumlara hızlı müdahale edebilmek için gerekli tüm tedbirleri aldı.

Bolu-Zonguldak etabı süresince görevlerini sürdüren UMKE ve ambulans ekipleri, medikal sağlık tedbiri görevini herhangi bir aksaklık yaşanmadan başarıyla tamamladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık TransAnatolia Rallisi'nin Bolu-Zonguldak etabında UMKE ekipleri sağlık güvencesi sağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TransAnatolia Rallisi'nin Bolu-Zonguldak etabında UMKE ekipleri sağlık güvencesi sağladı - Son Dakika
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