Sağlık

Tunceli'de, 3 ilçeye hizmet verecek hemodiyaliz ünitesi açıldı

TUNCELİ - Tunceli'nin Pertek ilçesinde 3 ilçeye hizmet verecek olan hemodiyaliz ünitesinin açılışı gerçekleştirildi.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde 70. Yıl Cumhuriyet İlçe Devlet Hastanesi bünyesinde oluşturulan ve ilçenin yanı sıra Hozat ve Çemişgezek ilçelerine de hizmet verecek olan 4 yatak kapasiteli hemodiyaliz ünitesinin açılışı Vali Bülent Tekbıyıkoğlu tarafından gerçekleştirildi. Hastaneyi ve yeni açılan hemodiyaliz ünitesini gezen Vali Tekbıyıkoğlu, yaz aylarındaki yoğunluktan ötürü diyaliz hastalarının Elazığ'a gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Bizler de bunun önüne geçmek için Pertek, Çemişgezek ve Hozat ilçelerimizin istifade etmesi için burayı oluşturduk. Burası 16 hastamıza hizmet verebilecek ancak il ve yurtdışından gelenler de buradan istifade edebilecek" dedi.

Açılışa Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun yanı sıra Pertek Kaymakamı Ahmet Coşkun, Belediye Başkanı Recai Vural ve İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran da katıldı.