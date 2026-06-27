Tunceli\'ye 9 Yeni Hekim Kadrosu

Sağlık Bakanlığı tarafından Tunceli'ye 9 hekim kadrosu tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan kadro dağılımına göre, Tunceli'ye tahsis edilen 9 hekim kadrosunun 6'sını uzman tabip, 3'ünü ise pratisyen tabip kadroları oluşturdu. Bu atama döneminde Tunceli'ye ilk kez tıbbi onkoloji uzmanı kadrosu verilmesi ise dikkat çekti. Yeni kadro sayesinde onkoloji takibi ve tedavisi gereken hastaların sağlık hizmetine kendi illerinde ulaşabilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, yeni hekim kadrolarının Tunceli'ye hayırlı olmasını dileyerek, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. - TUNCELİ