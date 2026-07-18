Türk Bilim İnsanı Yılmaz'dan Bilim Köprüsü

ABD'de görev yapan Türk bilim insanı Prof. Dr. Ömer Yılmaz, doktor babasının vasiyetini yerine getirerek, görev yaptığı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Harvard Üniversitesi ve Ege Üniversitesi arasında bilimsel işbirliklerinin gelişmesine katkı sağlıyor.

MIT'de biyoloji profesörü, Harvard Tıp Fakültesinde bağırsak biyolojisi ve patolojisi alanında çalışmalarını sürdüren 48 yaşındaki Yılmaz, 2019'dan bu yana araştırmalarının bir bölümünü Ege Üniversitesi Solunum Araştırmaları Merkezinde (EgeSAM) yürütüyor.

Türkiye ile ABD arasında öğrenci ve araştırmacı değişim programlarının geliştirilmesine katkı sağlayan Yılmaz, Amerikalı bilim insanlarının İzmir'de eğitim vermesine, Türk araştırmacıların ise ABD'deki laboratuvarlarda çalışma imkanı bulmasına öncülük ediyor.

İki ülke arasındaki akademik işbirliklerini güçlendirmek için çalışmalar yürüten Yılmaz, ortak bilimsel projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol üstleniyor.

Babasının vasiyetini hayatının merkezine koydu

Prof. Dr. Ömer Yılmaz, AA muhabirine, doktor babası Mehmet Zihni Yılmaz'ı örnek alarak kendisinin de bu mesleği seçtiğini söyledi.

Babasının 1974'te Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra dahiliye ihtisası için gittiği ABD'ye yerleştiğini anlatan Yılmaz, babasının, yaşamı boyunca kendilerine Türk kimliklerini unutmamalarını öğütlediğini dile getirdi.

Her yıl kendilerini Türkiye'ye getiren babasının, 2011'de vefat etmeden önce "Türkiye ile bağınızı koparmayın. Türkiye'deki bilim insanlarıyla birlikte çalışın ve hastalara faydalı olun." vasiyetinde bulunduğunu belirten Yılmaz, bunu kendisine rehber edindiğini kaydetti.

Prof. Dr. Yılmaz, 2019'da katıldığı bilimsel kongrede Ege Üniversitesi Solunum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tuncay Göksel ile tanışmasının ardından Türkiye'de de bilimsel çalışmalar yürütmeye başladığını ifade etti.

Ege Üniversitesinin davetiyle aynı yıl EgeSAM bünyesinde araştırmalarına başladığını ifade eden Yılmaz, Kovid-19 salgını sırasında ailesiyle 2 yıl İzmir'de yaşadığını, bu süreçte çocuklarının Türkiye'de okula gittiğini söyledi.

"Bilim köprüsü kurarak kendimi yararlı ve mutlu hissediyorum"

Türkiye'nin kendisi için özel olduğunu anlatan Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye gelince hem babamın vasiyetini yerine getiriyorum hem de çocuklarıma bu sevgiyi aşılıyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. İmkanlar dahilinde araştırmacılar çok iyi işler yapıyor. Türkiye ile ABD arasında bilim köprüsü kurarak kendimi yararlı ve mutlu hissediyorum. Türkiye biyoteknoloji ve tıbbı bilim alanlarında çok büyük adımlar atacak. Savunma sanayisi nasıl gelişti, umarım biyoteknoloji alanında da hız kazanacak."

Yılmaz, Ege Üniversitesinin bilimsel altyapısının çok zengin olduğunu, burayı Türkiye'de birçok önemli bilimsel çalışmaya imza attığı için tercih ettiğini belirtti.

Türk bilim insanlarıyla çalıştığı için mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, "Ege Üniversitesi dışında Amerika'daki laboratuvarıma Türkiye'nin birçok yerinden TÜBİTAK burslarıyla geliyorlar. Bu burs mekanizmasını çok önemsiyorum. Gerçekten öğrencilere bu imkanı sunmak önemli. Amerika'da, Avrupa'da ve Çin'de bilimin nasıl yapıldığını görmek insanı daha ileriye götürüyor." dedi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı ve EgeSAM Müdürü Prof. Dr. Tuncay Göksel ise Yılmaz'ın Türkiye sevdalısı olduğunu, her konuda Türkiye'ye ve EÜ'ye destek verdiğini söyledi.