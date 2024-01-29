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Türk Eczacıları Birliği: Yabancı bir ilaç firması epilepsi, alzheimer ve migren hastalarının kullandığı ilaçların satışını durdurdu - Son Dakika
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Türk Eczacıları Birliği: Yabancı bir ilaç firması epilepsi, alzheimer ve migren hastalarının kullandığı ilaçların satışını durdurdu

Türk Eczacıları Birliği, yabancı bir ilaç firmasının Türkiye'de satışa sunduğu epilepsi, alzheimer, migren hastalarının kullandığı ilaçların satışını durdurduğunu ve bu ilaçların bazılarının eşdeğerlerinin olmaması nedeniyle hastaların mağduriyet yaşayacağını bildirdi.

29.01.2024 - 13:12,  Güncelleme: 13:40
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Türk Eczacıları Birliği (TEB), yabancı bir ilaç firmasının Türkiye'de satışa sunduğu bazı ilaçların satışını sonlandırdığını duyurması üzerine yazılı açıklama yaptı. Firmanın aldığı bu karar ile epilepsi, alzheimer, migren hastalarının kullandığı ilaçlar ile göz damlalarını içeren bazı ilaçların satışının durdurulduğunu ve bu ilaçların bazılarının eşdeğerlerinin de olmaması nedeniyle hastaların mağduriyet yaşayacağı ifade edildi.

"İLAÇLAR BİR AN ÖNCE ÜRETİLEREK HİZMETE SUNULMALI"

TEB açıklamasında, bu sorunların önüne geçilebilmesi için yerli ilaç sanayisinin desteklenmesi ve bu ilaçların bir an önce üretilerek hizmete sunulması gerektiğine dikkat çekildi. Birliğin açıklamasında şöyle denildi; "Ülkemizde faaliyet gösteren yabancı bir ilaç firması, dağıtım kanallarına gönderdiği bir yazıyla Türkiye pazarındaki satışa sunduğu bazı ilaçların satışını sonlandırdığını duyurmuş, firmanın İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörlüğü tarafından da bir basın kuruluşuna 'Mevcut ekonomik koşullara ve kur farklarına bağlı olarak ürünlerimizin bazı formlarının pazara sunumunu durdurmak zorunda kaldık' açıklaması yapılmıştır. Söz konusu firma geçtiğimiz cumartesi günü yaptığı açıklamada şirketlerinin Türkiye'den çekildiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ifade etmiştir. Açıklamada kamuoyunda haberlere esas olan bazı ilaçların satışının durdurulmasıyla ilgili farklı bir gelişmeden bahsedilmemiştir.

"FİRMA ÇEKİLMİYOR AMA İLAÇLAR BULUNAMAYACAK"

Konunun özü, firmanın Türkiye pazarından kısmen ya da tamamen çekilip çekilmemesi değildir. Konunun esası, epilepsi, Alzheimer, migren hastalarının kullandığı ilaçlar ile göz damlalarını içeren bazı ilaçların satışının durdurulması ve bu ilaçların bazılarının eşdeğerlerinin de olmaması nedeniyle hastalarımızın yaşadığı mağduriyettir. Firma tarafından yapılan açıklamada bu konuya açıklık getirilmemiştir. Bölge Eczacı Odalarımızın ve eczacılarımızın, ilaca erişimde sıkıntılar yaşanan bu dönemde hastalarımızı ve kamuoyunu ilaç eczacılık faaliyetleri hakkında şeffaf bir şekilde bilgilendirmesi mesleki zorunluluğudur. Firma yaptığı açıklamada ayrıca uzun süredir bu ülke insanına hizmet verdiğini dile getirmiştir. Verdikleri hizmetler nedeniyle kendilerine teşekkür etmekle birlikte, vatandaşlarımızın da ülkemizin de bu hizmetleri karşılıksız bırakmadığını, bedeli ne ise ödediğini belirtmemiz gerekir.

"YERLİ İLAÇ SANAYİ DESTEKLENMELİ"

Hastalarımızın yaşayacağı bu tür mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için yerli ilaç sanayimizin tüm imkanlar kullanılarak desteklenmesi ve bu ilaçların ülkemizde bir an önce üretilerek ülke insanımızın hizmetine sunulması gerekmektedir. Türk Eczacıları Birliği olarak bu konuda gereken sorumluluğu alacağımızı belirtiyor, ilgili tedbirlerin acilen alınması konusunda yetkili kurumlara çağrıda bulunuyoruz."

Türk Eczacıları Birliği: Yabancı bir ilaç firması epilepsi, alzheimer ve migren hastalarının kullandığı ilaçların satışını durdurdu
Kaynak: ANKA
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Epilepsi, Türkiye, Migren, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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