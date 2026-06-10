Türk Tıp Tarihi Kongresi Eskişehir'de Başladı - Son Dakika
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Türk Tıp Tarihi Kongresi Eskişehir'de Başladı

Türk Tıp Tarihi Kongresi Eskişehir\'de Başladı
10.06.2026 14:13
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XVI. Türk Tıp Tarihi Kongresi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde akademisyenlerin katılımıyla açıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ev sahipliğinde düzenlenen XVI. Türk Tıp Tarihi Kongresi'nin açılış programı, akademisyenler, sağlık profesyonelleri ve tıp tarihi alanında çalışmalar yürüten araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirildi.

Kongrenin açılışında Kongre Eş Başkanları Prof. Dr. Nilüfer Demirsoy, Prof. Dr. Nurdan Kırımlıoğlu ve Prof. Dr. Gülten Dinç'in yanı sıra Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici bir konuşma gerçekleştirdi. Doç. Dr. Yaşar Bildirici konuşmasında, sağlık hizmetlerinin yalnızca bugünü değil geçmişten gelen bilgi ve tecrübeyi de geleceğe taşıyan güçlü bir miras olduğunu vurgulayarak, Eskişehir'in sağlık alanındaki köklü geçmişinin kayıt altına alınmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Çeşitli konu başlıklarında sunumlar yapıldı

Program kapsamında gerçekleştirilen konferanslarda Prof. Dr. Şefik Görkey tarafından 'Batı Resim Sanatında Şarlatanlar, Dişçiler ve Diş Hekimliği', Prof. Dr. Ömür Şaylıgil tarafından 'Raylar Üzerinde Şifa: Sıhhiye Vagonlarının Sözlü Tarih ve Literatürle İzini Sürmek' ve Prof. Dr. Funda Gülay Kadıoğlu ile Prof. Dr. İlter Uzel tarafından 'İlk Diş Hekimliği Monografisi: Musa bin Hamon'un Eserinin Yeniden Değerlendirilmesi' başlıklı sunumlar gerçekleştirildi.

'Maziden İstikbale Asırlık Şifa Eskişehir' sergisi açıldı

Kongre kapsamında, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve şehrin sağlık alanındaki tarihi gelişimini ele alan eserler katılımcılarla buluşturuldu. Açılışı gerçekleştirilen 'Maziden İstikbale Asırlık Şifa Eskişehir' fotoğraf sergisini gezen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, sergide yer alan çalışmalar ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan yayınlar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Eskişehir'in sağlık hafızasını yansıtan eserler, kongre katılımcıları tarafından ilgiyle incelendi.

Sergi gezisinin ardından katılımcılarla birlikte toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Dört gün boyunca devam edecek kongrede, Türk tıp tarihine ışık tutan çok sayıda bilimsel oturum, konferans ve bildiri sunumu yapılacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türk Tıp Tarihi Kongresi Eskişehir'de Başladı - Son Dakika

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