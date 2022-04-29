Türkiye'de 1924 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de 1924 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti

29.04.2022 22:21
Türkiye'de 1924 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 127 bin 95 Kovid-19 testi yapıldı, 1924 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 127 bin 95 Kovid-19 testi yapıldı, 1924 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 127 bin 95 Kovid-19 testi yapıldı, 1924 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 8 bin 302 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 495 bin 274 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Vefat sayısı 10'un altına düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da verilerle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Bakan Koca, "Kovid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın." ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Vefat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de 1924 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 1924 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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