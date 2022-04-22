Türkiye'de 2 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Türkiye'de 2 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi

22.04.2022 20:06
Türkiye'de 2 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 19 bin 693 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,43, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,14 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı, 147 milyon 418 bin 551 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de 2 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de 2 bin 898 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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