Türkiye\'de 2023\'te 6 Bin Kök Hücre Nakli İşlemi Gerçekleşti

Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, kanser tedavisinde Türkiye'de geçen yıl 100'ün üzerinde merkezde yaklaşık 6 bin kök hücre nakil işleminin yapıldığını bildirdi.
Dünya Aferez Birliği tarafından, 1-7 Nisan "Ulusal Kanser Haftası" dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi.
Birlik Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, vücutta her gün oluşan DNA hasarının onarılamaması, bağışıklık sisteminin fonksiyonelliğini yitirmesiyle birlikte kontrolsüz çoğalan hücrelerin kansere neden olduğu bilgisini verdi.
Altuntaş, "Son yıllarda kansere yönelik çok etkin sonuçlar veren ilaçların keşfiyle kanser artık kronik bir hastalığa evrilmektedir." dedi.
Altuntaş, yakın gelecekte ilerleyen teknoloji ve yapay zekanın sağlık alanında uygulanmasıyla birçok kanser türünde erken teşhisin daha az iş gücüyle ve daha doğru sonuçlarla yapılacağı değerlendirmesinde bulundu.
Yeme içme alışkanlıklarına dikkat edilmesi, sigara ve alkol tüketilmemesi ve düzenli spor yapılmasının kanserin önlenmesine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Altuntaş, belli kanser türlerinde yapılan taramaların da erken teşhis için büyük önem taşıdığını söyledi.
Altuntaş, "Kanser gelişimini önlemek için sigara kullanmamak ve alkol içmemek, kilomuzu kontrol altına almak, düzenli spor yapmak, aşırı güneş ışığından sakınmak, stresi iyi yönetmek, meyve ve sebze ağırlıklı doğal beslenmek önemlidir. Bu şekilde kanserler üçte bir oranında azaltılabilir." uyarısında bulundu.
Tarama programlarına ilişkin bilgi veren Altuntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkemizde kolon kanseri ya da kansere dönüşecek öncül poliplerin tespiti ve çıkarılması için 50 yaş ve üzeri vatandaşlar kolonoskopi tarama programında yer almaktadır. Bir diğer kanser taraması ise 40 yaş üzeri kadınlarda mamografi ile meme kanserinin erken tespit edilmesidir. Yine kadınlarda rahim ağzı kanseri için HPV ve smear testleri son derece önemlidir. Tüm bu saydığımız kanser tarama tetkikleri ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı KETEM kuruluşlarında ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır. Bu nedenle kanserden korkmayalım geç kalmaktan korkalım diyor ve tüm vatandaşlara Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu kanser tarama programına katılmalarını öneriyoruz."
"2023'te yaklaşık 6 bin nakil işlemi gerçekleşti"
Altuntaş, Türkiye'nin kanser, hematolojik kanserler ve kök hücre nakli uygulamaları bakımından dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yarıştığını ifade ederek, "Örneğin, kök hücre nakli bakımından sayısal ve niteliksel olarak Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının üzerindedir. Klinik araştırma düzeyindeki ilaçlar dahil kanıta dayalı uygulamalar ışığında her türlü kanser ilacına ulaşmak mümkündür." dedi.
Hematolojik kanserlerin tedavisinde önemli tedavi seçeneklerinden birinin kök hücre nakilleri olduğuna dikkati çeken Altuntaş, kök hücre naklinin uygun hastaya uygun zamanda yapıldığında etkin sonuçlar alındığını bildirdi.
Altuntaş, şöyle devam etti:
"Türkiye'de dünya standartlarında kök hücre nakli merkezleri açıldı. Türkiye verilerine göre, ülkemizde 2023'te 100'ün üzerinde merkezde yaklaşık 6 bin nakil işlemi gerçekleşmiştir. Ülkemize, kök hücre nakli için önemli oranda hasta da yurt dışından gelmektedir. Eskiden ülkemizden kök hücre nakli için yurt dışına gidilirken, bugün yurt dışından hasta ülkemize gelmektedir. Türkiye, bu alanda sağlık turizmi açısından dünyanın amiral gemisi olmuştur. Bu açıdan, Türkiye kök hücre nakillerinde örnek bir ülkedir."
Kan kanserinde kök hücre naklinin de etkili tedavi yöntemlerinden biri olduğunun altını çizen Altuntaş, "Günümüzde lösemi tedavi edilebilir ve tamamen yenilebilir bir hastalıktır. Ülkemizde her yıl 1500-2 bin yeni lösemi vakası görülmektedir. Her ne kadar lösemi görülme sıklığı artmış olsa da güncel tedaviler ile uzun süreli yaşam yüzde 60'lara kadar çıkmıştır. Bazı çocukluk çağı lösemilerinde bu oran yüzde 90'lara kadar ulaşmaktadır." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Sağlık › Türkiye'de 2023'te 6 Bin Kök Hücre Nakli İşlemi Gerçekleşti - Son Dakika
Bodrum Sağlık Vakfı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında özel öğrencileriyle birlikte tişört boyama etkinliği düzenledi. Kairaba Bodrum Imperial Otel, Myndos ve Turgutreis Lions Kulübü üyeleri, vakıf yönetim kurulu üyeleri, vakıf öğrencileri, aileleri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte tişörtler renkli ve hayal gücüyle boyandı. Bodrum Sağlık Vakfı, Tohum Otizm Vakfı'nın kampanyasının destekçisi olduğunu belirtti.
İngiltere'de geçen yıl 1,5 milyonu aşkın hasta, acil servislerde 12 saat veya daha uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu durum ise haftada ortalama 268'den fazla hastanın ölümüne neden oldu. Kraliyet Acil Tıp Üniversitesi'nin araştırması, hastanelerin kaza ve acil durum servislerinde 12 saat ve üzeri bekleme süreleri nedeniyle 2023 yılında 14.000 civarında ek ölüm gerçekleştiğini tahmin ediyor. Araştırma sonuçlarına göre, hastanelere kabul edilmeden önce 8 ila 12 saat bekletilen her 72 hastadan biri, önlenebilecek sebeplerle hayatını kaybediyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri kurumu, hastaların yüzde 76'sının 4 saat içinde hastaneye kabul edilmesi, nakledilmesi veya taburcu edilmesine yönelik bir hedef belirlemişti. Ancak araştırma, bu hedefin tutturulamadığını ve bakım hizmetlerindeki eşitsizliklerin ve ölümlerin devam etmemesi için hastanelere yatırım yapılması ve acil servislerin rahatlatılması gerektiğini vurguluyor.
Osmaniye'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünü üreten bir firmada gerçekleştirdikleri denetimde, sağlıksız koşullarda depolanan son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 432 kilogram peynir ele geçirdi. Ekipler, ürünlere el koyarak imha edilmeleri için firmaya idari işlem başlattı.
Havaların ısınması ve doğanın yeniden canlanmasıyla birlikte, bahar mevsimi bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Alerjik reaksiyonlar, alerjik rinit, alerjik konjonktivit ve alerjik astım gibi durumlar baharın gelmesiyle birlikte artış gösteriyor. Alerjenlerden mümkün olduğunca uzak durulması, ev ve araçların iyi havalandırılması, maske kullanımı, burun yıkama ve uygun tedaviler önemli önlemler arasında yer alıyor. Ayrıca, C vitamini alımı, yeterli su tüketimi, omega-3 kaynaklarına yönelme, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, stres yönetimi, az ve sık yemek, bol su tüketimi gibi yaşam tarzı düzenlemeleri de bağışıklık sistemini desteklemek için önemli. Bahar hastalıklarının uzaması durumunda doktora başvurulması gerekiyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu. Olay yerine 32 ambulans ve 1 UMKE timi görevlendirildi.
Antalya'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında, Kepez Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinlikte otizmli çocuklara doktor önlüğü ve stetoskop hediye edildi. Akdeniz Otizm ve Spor Derneği ile Kepez Devlet Hastanesi Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında hastanede toplumsal farkındalığı artırmak ve otizme dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında hastaneye gelenlere de otizm süreci hakkında uzmanlar tarafından bilgi verildi. Etkinlikte konuşan Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ufuk Ceylan, otizmli bireylerin topluma katılımlarını kolaylaştırmak ve onlara eşit fırsatlar sunmanın hepimizin sorumluluğu olduğunu vurguladı.
Bingöl, Şırnak ve Batman'da düzenlenen etkinliklerle Türkiye'de Otizm Farkındalık Günü kutlandı. Bingöl'de Vali Ahmet Hamdi Usta'nın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte otizmli çocuklar boyama yaparken, Şırnak'ta Kızılay Gönüllü Merkezi desteğiyle düzenlenen etkinlikte gösteriler sunuldu. Batman Üniversitesi'nde ise otizmli çocuklar tarafından yapılan resimlerin sergisi gezildi ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?