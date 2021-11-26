Üye Girişi
Türkiye'de bir ilk: Gezici Protez Merkezi vatandaşlara hizmet verecek - Son Dakika

Türkiye'de bir ilk: Gezici Protez Merkezi vatandaşlara hizmet verecek

26.11.2021 16:30

Türkiye'de bir ilk: Gezici Protez Merkezi vatandaşlara hizmet verecek Şehir şehir gezerek vatandaşların protez tamiri ve imalatı yapılacak Uluslararası Doktorlar Derneği'ne hediye edilen Gezici Protez Merkezi;

Türkiye'de bir ilk: Gezici Protez Merkezi vatandaşlara hizmet verecek

Şehir şehir gezerek vatandaşların protez tamiri ve imalatı yapılacak

GAZİANTEP - Uluslararası Doktorlar Derneği'ne hediye edilen Gezici Protez Merkezi; başta savaş nedeniyle protez ihtiyacı olan Suriyeli çocuklar olmak üzere şehir şehir gezerek tüm Türkiye'deki vatandaşlara hizmet verecek. Türkiye'de ilk olan bu uygulamayla ayrıca afet olaylarının ardından hızlıca protez ihtiyacı olan afetzedelere yardım edilecek.

Şehitkamil Spor Salonunda düzenlenen protokol ile Gezici Protez Merkezi adlı protez tamir ve yapım aracı Ottobock Global Foundation tarafından Uluslararası Doktorlar Derneği'ne hibe edildi. Düzenlenen törene; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Uluslararası Doktorlar Derneği Başkanı Dr. Mevlüt Yurtsever, Ottobock Global Foundation Türkiye Genel Müdürü Orkun Nihat Taşkın, Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanvekili Prof. Dr. Yaşar Tatar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

" Türkiye'de bir ilk dünyada da ilkler arasında yer alan bir uygulama"

Gezici Protez Merkezinin Türkiye'de bir ilk olduğunu ve dünyada da ilkler arasında yer alan bir uygulama olduğunu ifade eden Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanvekili ve Uluslararası Doktorlar Derneği Protez Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Yaşar Tatar, " Bilindiği üzere önümüzdeki hafta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Özel gereksinimleri olan çocuklarımız için özel bir gün. Bu çocuklarımızın eğleneceği bir ortam oluşsun istedik. Bu işi yaparken de Türkiye'de bir ilkte gerçekleşmiş olacak. Gezici bir protez Merkezini Uluslararası Doktorlar Derneği olarak devreye almış olacağız. Ottobock Global Foundatıon Vakfı tarafından Uluslararası Doktorlar Derneğine bağışlanan seyyar bir protez merkezi olacak. Bu sistem kişileri bulunduğu yerlerde protezlerini tamir hatta tamamen imalat etme üzerine kurulu bir sistem. Biz ağırlıklı olarak Suriyeli çocuklar ve Suriye bölgesinde bu tür faaliyetleri sürdürüyoruz. Türkiye'deki çocuklarımız içinde gerektiğinde yerinde destek sağlayacağız. Bu anlamıyla dünyada da ilklerden birisi olacak. Uluslararası Doktorlar Derneği olarak bunu yakın coğrafyadaki ani deprem veya büyük felaketlerden sonrada hızlıca hizmete alıp kullanacağımız bir sistem olacak" diye konuştu.

Protokol törenin ardından Fiziksel Engelliler Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikle engelli çocuklar, müzik eşliğinde oynanan oyunlarla eğlendi.

Türkiye'de bir ilk: Gezici Protez Merkezi vatandaşlara hizmet verecek
Türkiye'de bir ilk: Gezici Protez Merkezi vatandaşlara hizmet verecek
Türkiye'de bir ilk: Gezici Protez Merkezi vatandaşlara hizmet verecek
Türkiye'de bir ilk: Gezici Protez Merkezi vatandaşlara hizmet verecek

Şehitkamil, Suriyeli, Türkiye, Protez, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de bir ilk: Gezici Protez Merkezi vatandaşlara hizmet verecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı 17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı 17:21 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı 16:28 Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı 15:55 Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş 14:35 Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti 14:21 Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti
A Milli Takımımız için kura günü! 13:37 A Milli Takımımız için kura günü! Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin

Son Dakika Haberleri
17:29 Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek
17:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı
17:20 Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Olympiakos ile karşı karşıya geldiği iki maçta da mağlup olarak 12 yıl sonra ilki yaşadı
17:20 UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi
17:16 CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi
17:06 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: Ülkemizde darbe yapılacağı bilgisini aldım
16:49 Silahını temizlerken yaralanan oğlu yaşamını yitirdi
16:49 Sarı-kırmızılılar grubu nasıl lider bitirebilir? Avrupa Fatihi'nin önünde sadece bir engel var
16:40 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan olaylar
16:36 Banu Alkan'dan dolar yorumu: İlk altı ay anne sütü önemli!
Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek Son dakika: Erdoğan mitingde altını çizerek söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek         
17:29
UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi UKOME'de İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi         
17:21
CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi CHP'li vekili dinleyen Devlet Bahçeli, MHP'nin reddettiği teklif için yeni bir talimat verdi         
17:16
Otomobil dereye düştü, korku dolu anlar yaşandı! Kurtarılma anı kamerada Otomobil dereye düştü, korku dolu anlar yaşandı! Kurtarılma anı kamerada         
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak         
15:09
Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı         
14:23
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu         
13:33
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti         
10:23
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 17:40:00. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de bir ilk: Gezici Protez Merkezi vatandaşlara hizmet verecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement