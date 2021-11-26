Türkiye'de bir ilk: Gezici Protez Merkezi vatandaşlara hizmet verecek - Son Dakika

Türkiye'de bir ilk: Gezici Protez Merkezi vatandaşlara hizmet verecek

Şehir şehir gezerek vatandaşların protez tamiri ve imalatı yapılacak

GAZİANTEP - Uluslararası Doktorlar Derneği'ne hediye edilen Gezici Protez Merkezi; başta savaş nedeniyle protez ihtiyacı olan Suriyeli çocuklar olmak üzere şehir şehir gezerek tüm Türkiye'deki vatandaşlara hizmet verecek. Türkiye'de ilk olan bu uygulamayla ayrıca afet olaylarının ardından hızlıca protez ihtiyacı olan afetzedelere yardım edilecek.

Şehitkamil Spor Salonunda düzenlenen protokol ile Gezici Protez Merkezi adlı protez tamir ve yapım aracı Ottobock Global Foundation tarafından Uluslararası Doktorlar Derneği'ne hibe edildi. Düzenlenen törene; Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Uluslararası Doktorlar Derneği Başkanı Dr. Mevlüt Yurtsever, Ottobock Global Foundation Türkiye Genel Müdürü Orkun Nihat Taşkın, Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanvekili Prof. Dr. Yaşar Tatar, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

" Türkiye'de bir ilk dünyada da ilkler arasında yer alan bir uygulama"

Gezici Protez Merkezinin Türkiye'de bir ilk olduğunu ve dünyada da ilkler arasında yer alan bir uygulama olduğunu ifade eden Fiziksel Engelliler Vakfı Başkanvekili ve Uluslararası Doktorlar Derneği Protez Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Yaşar Tatar, " Bilindiği üzere önümüzdeki hafta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Özel gereksinimleri olan çocuklarımız için özel bir gün. Bu çocuklarımızın eğleneceği bir ortam oluşsun istedik. Bu işi yaparken de Türkiye'de bir ilkte gerçekleşmiş olacak. Gezici bir protez Merkezini Uluslararası Doktorlar Derneği olarak devreye almış olacağız. Ottobock Global Foundatıon Vakfı tarafından Uluslararası Doktorlar Derneğine bağışlanan seyyar bir protez merkezi olacak. Bu sistem kişileri bulunduğu yerlerde protezlerini tamir hatta tamamen imalat etme üzerine kurulu bir sistem. Biz ağırlıklı olarak Suriyeli çocuklar ve Suriye bölgesinde bu tür faaliyetleri sürdürüyoruz. Türkiye'deki çocuklarımız içinde gerektiğinde yerinde destek sağlayacağız. Bu anlamıyla dünyada da ilklerden birisi olacak. Uluslararası Doktorlar Derneği olarak bunu yakın coğrafyadaki ani deprem veya büyük felaketlerden sonrada hızlıca hizmete alıp kullanacağımız bir sistem olacak" diye konuştu.

Protokol törenin ardından Fiziksel Engelliler Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikle engelli çocuklar, müzik eşliğinde oynanan oyunlarla eğlendi.