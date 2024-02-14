Türkiye'de Kadın Ürolog Olmak Konusu 8. Ulusal Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi'nde Ele Alınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Türkiye'de Kadın Ürolog Olmak Konusu 8. Ulusal Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi'nde Ele Alınacak

Türkiye\'de Kadın Ürolog Olmak Konusu 8. Ulusal Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi\'nde Ele Alınacak

Minimal İnvaziv Üroloji Derneği tarafından düzenlenen 8. Ulusal Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi'nde bu yıl kadın ürologların sayısının artırılması amacıyla 'Türkiye'de Kadın Ürolog Olmak' konusu ele alınacak. Kongre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de içine alan 7-10 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirilecek. Türkiye'deki kadın ürolog sayısının az olduğunu belirten Prof. Dr. Ender Özden, kadın ürologların sayısının artırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla kongreyi düzenlediklerini ve Türkiye'deki kadın ürologları davet ettiklerini söyledi. Kongre kapsamında kadın ürologlarla bir seremoni düzenlenecek ve Türkiye'deki sayılı kadın ürologlardan biri olan Doç. Dr. Naşide Mangır konuşma yapacak. Ayrıca, kongrenin amacı tıp öğrencilerine kadın ürologluğunu seçme fırsatı sunmak ve kadın ürologlarla tıp öğrencilerini bir araya getirmektir.

14.02.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Minimal İnvaziv Üroloji Derneği tarafından düzenlenen 8. Ulusal Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi'nde bu yıl kadın ürologların sayısının artırılması amacıyla " Türkiye'de Kadın Ürolog Olmak" konusu ele alınacak.

Kongre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de içine alan 7-10 Mart'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ender Özden, AA muhabirine, dünyaya kıyasla Türkiye'deki kadın ürolog sayısının oldukça az olduğunu ve kimi üroloji hastaları hemcinslerine muayene olmak istediği için kadın ürologların sayısının yetersiz kaldığını dile getirdi.

Kadın ürologların sayısının artırılmasıyla ilgili farkındalık oluşturmak için 8. Ulusal Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi'ni "Türkiye'de Kadın Ürolog Olmak" başlığıyla gerçekleştireceklerini aktaran Özden, kongreye Türkiye'deki kadın ürolog ve asistanları davet ettiklerini bildirdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın ürologlarla bir seremoni düzenleyeceklerini aktaran Özden, "Bu nedenle biz dernek olarak halihazırda çalışan kadın üroloji uzmanları ve kadın üroloji asistanlarını davet ettik kongremize. Onları misafir olarak ağırlayacağız dernek olarak. Bu çağrımıza da sağ olsunlar yüksek oranda bir pozitif bir geri dönüş oldu. Şu ana kadar kongreye gelmek üzere 25 kadın üroloji uzmanı ve asistanı başvurdu. Türkiye'de sayılı kadın ürologlardan biri olan ve 'İlk öğretim üyesi kadın ürolog' Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Naşide Mangır'ı da davet ettik. Türkiye'de kadın ürolog olmakla ilgili bir konuşma yapacak." dedi.

Üroloji polikliniklerinde kadın doktorlara muayene olmak isteyen kadın hastaların sayısının oldukça fazla olduğunu belirten Özden, şunları kaydetti:

"Hekimlikte hastaları cinsiyet algısı olarak değerlendirmeyiz ama hastalar arasında böyle bir ayrım olabiliyor. Toplumun her katmanında kadınların yer alması gerekiyor, üroloji grubu içerisinde de kadınların ağırlığının artması gerektiğini savunuyorum. Kongrenin başkanı olarak da platformu kadın meslektaşlarımıza pozitif ayrımcılık olarak açmak istedik. Kongreye davet ettiğimiz kadın katılımcılar son derece ilgi gösterdi. Yapacak olduğumuz kongrenin temel amacı tıp okuyan kadın öğrencilerin üroloji bölümünü de seçebilecekleri yönünde farkındalık oluşturmak, kadın ürologlarla tıp öğrencilerini bir araya getirmek."

Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türkiye'de Kadın Ürolog Olmak Konusu 8. Ulusal Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi'nde Ele Alınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 15:21:22. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de Kadın Ürolog Olmak Konusu 8. Ulusal Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi'nde Ele Alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement