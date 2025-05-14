Türkiye'de Sağlıklı Kilo Ölçüm Uygulaması Başladı - Son Dakika
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Sağlık

Türkiye'de Sağlıklı Kilo Ölçüm Uygulaması Başladı

Türkiye\'de Sağlıklı Kilo Ölçüm Uygulaması Başladı

Sağlık Bakanlığı, Ankara'da 120 noktada boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçüm stantları kurdu.

14.05.2025 15:43
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SAĞLIK Bakanlığı'nın, 'İdeal Kilonu Öğren; Sağlıklı Yaşa' temasıyla uygulamaya aldığı boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri uygulaması, Ankara'da 120 noktaya kurulan stantlarda hayata geçirildi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nce uygulama kapsamında Kızılay başta olmak üzere, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu 120 noktaya bilgilendirme stantları kuruldu. 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki standı ziyaret eden vatandaşlar boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümlerini yaptırarak, yetkililerden bilgi aldı. Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ile İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, stantta çalışmaları inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi.

'3 MİLYONA YAKIN VATANDAŞIMIZ RİSKLİ BULUNDU'

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, 'Hastalık bakanlığı değil, Sağlık Bakanlığı'yız' sloganı kapsamında birçok alanda olduğu gibi fazla kilolarla mücadeleyi önemsediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Malumunuz fazla kilolar tıbbi tabirle obezite, çok önemli bir problem. Şu an Türkiye'de her 10 vatandaşımızın 6'sı ya fazla kilolu ya aşırı kilolu. Önümüzde çok önemli bir problem olarak duruyor. Önümüzdeki yıllarda fazla kilolarımızla ve obeziteyle, çok daha büyük problemlerle karşılaşabiliriz. Biz bu büyük probleme karşı koruyucu sağlık alanında bir hareketlik ve farkındalık başlatmak istedik. 81 ilimizde bu 2 aylık süre içerisinde yaklaşık olarak 10 milyon vatandaşımızı boy ve kilolarını ölçerek tarayıp, vücut kitle indeksi 25'in üstünde olan fazla kilolu tüm vatandaşlarımızı Sağlıklı Hayat Merkezlerimize yönlendirme konusunda fedakar sağlık çalışanlarımızla büyük bir gayret içerisindeyiz. Tüm aile hekimlerimiz hastalık ve bu obezite anlamındaki taramada büyük yol aldılar. Şu ana kadar 6 aylık süre içerisinde toplamda 15 milyon vatandaşımız aile hekimlerimiz tarafından kilo açısından tarandı. Yaklaşık olarak 3 milyona yakın vatandaşımız da bu taramalar sonucunda riskli bulundu ve izlemeye alınmış oldu. Onları da belirli sürelerde aile hekimliklerine davet ederek ek rahatsızlıkları noktasında, tansiyon gibi diyabet gibi diğer rahatsızlıkları noktasında da yakın takip ediyoruz."

'HEDEFİMİZ 10 MİLYONA ULAŞMAK'

İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe de tarama programına ilişkin, "Ankara'da 100'ün üzerinde 120 noktada; işte burada gördüğünüz gibi Kızılay'dayız şu anda; birçok meydanda, alışveriş merkezinde, parkta, özellikle vatandaşımızın yoğun olarak bulunduğu yerlerde, vatandaşımıza bu hizmetimizi sağlayacağız. Vatandaşımızı da bu hizmete katılmaya davet ediyoruz. Ankara'daki hedefimiz 700 binin üzerine geçmek. Türkiye'deki hedefte bakanlığımız da 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak şeklinde" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIKTAN ÖDÜN VERMEYELİM'

Alanda ölçümlerini yaptıran Sabahat Akça, 74 kilo ağırlığında ve 1 metre 57 santimetre boyunda çıktığını ifade ederek, "Kilom biraz fazla. Halk Sağlık Merkezi'ne gideceğim, orada diyetisyenler yardımcı olacak. Çok güzel oldu; geziyorduk, burayı gördük. 'Ben de ölçtüreyim' dedim. Söylediklerine uyacağım, fazlalık var. Sağlıktan ödün vermeyelim" diye konuştu.

Ölçümde, 92 kilo ağırlıkta ve 1 metre 75 santimetre boyunda çıkan Muhammed Batun ise vatandaşların yararına bir uygulama olduğunu söyleyerek, "Biraz kilom fazla, buraya yönlendirdiler, bakalım ne diyecekler" dedi.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Ankara, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Türkiye'de Sağlıklı Kilo Ölçüm Uygulaması Başladı - Son Dakika

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