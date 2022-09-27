Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete açılacak - Son Dakika
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Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete açılacak

27.09.2022 14:07
Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete açılacak

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle yarın hizmete açılacak.

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle yarın hizmete açılacak.

Türkiye, sağlık alanındaki reformlar kapsamında ilk olarak 2017'de hizmete giren Yozgat Şehir Hastanesi'nin ardından Etlik Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla 20. şehir hastanesine kavuşacak.

Yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli Etlik Şehir Hastanesi, Ankara'nın da 2. şehir hastanesi olacak.

Bir milyon metrekarenin üzerinde araziye sahip olan ve sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak.

"Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen diğer şehir hastanelerindeki gibi bu hastanede de hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunacak.

Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete alınacak.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Etlik Şehir Hastanesi yarın hizmete açılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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