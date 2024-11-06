Sağlık

Türkiye'nin ilk SAĞLIKFEST'i başladı

Karabük Üniversitesi ikinci festivalini gerçekleştiriyor

KARABÜK - Karabük Üniversitesi tarafından sağlık alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek amacıyla 2 gün sürecek olan Sağlık Bilimleri Festivali başladı.

15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda düzenlenen festivalin açılış seremonisine Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, KBÜ Rektörü Prof.Dr. Fatih Kırışık, diğer üniversitelerin rektörleri, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seremonide Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi yönetiminde 'Müzikle Terapi' konseri verildi.

Konserin ardından programda konuşan Vali Yavuz, Karabük Üniversitesi'nin Sağlık Bilimleri alanında hayata geçirdiği yenilikçi festivalle geleceğe yön verdiğini belirterek, "Sağlık Bilimlerinde ilerlemeyi hedefleyen festivallerin sadece bir bilgi paylaşımı değil toplum sağlığını da destekleyen projeler geliştirmeyi amaçlaması son derece kıymetlidir ve bizler için önem taşımaktadır" dedi.

SAĞLIK FEST için büyük çaba gösterildiğini ifade eden KBÜ Rektörü Prof.Dr. Fatih Kırışık, "SAĞLIKFEST hayali bizim için Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ve aziz milletimizin yükselmesi, gelişmesi ve dünyada en iyi konuma gelmesi için sarf ettiğimiz bir çabadır. Bütün hayalimiz bu amacı, gayeyi hayata geçirmekten oluşmaktadır. Sağlık Bilimleri Festivali ise sağlık alanında ihtiyaç duyduğumuz yenilikçi yaklaşımların hayata geçirilmesi, Türkiye'nin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanması, sağlık sahasındaki sorunlarımızın çözülmesi noktasında gençliği bu sahada çalışmaya, proje üretmeye, sorunları çözecek ihtiyaçları karşılayacak modeller üretmeye davet eden çok önemli bir projedir" diye konuştu.

"Sağlık Bilimleri Festivalimizde 51 kurumsal paydaş protokolü yaptık" diyen Kırışık, "Çok sayıda üniversitemiz, kurum ve kuruluşumuz, sivil toplum kuruluşlarımız, özel sektör kuruluşlarımız bize bu süreçte çok büyük destek verdiler. Burada yapmış olduğumuz yarışmada lise, ön lisans-lisans, lisansüstü ve serbest kategori dediğimiz kategorilerde 8 yarışma açarak Türkiye'nin ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçladık. Yine yapmış olduğumuz alan etkinliklerini sahada aktif bir şekilde inşallah hep birlikte gözlemleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Proje başvuruları noktasında ilk başlarda endişe yaşadıklarını anlatan Kırışık, "Tabii ilk başladığımızda acaba ne kadar proje gelir konusunda henüz tam bilgi sahibi olmadığımız için biraz endişeliydik ama spesifik bir alan olmasına rağmen sağlık alanında Türkiye çapında ve uluslararası düzeyde bin 203 proje gelerek gerçekten bizi oldukça sevindirdi. Büyük bir gelişme oldu. Türkiye'de 60'ın üzerinde şehirden ve üniversiteden büyük bir katılım ve ilgi oldu. Çok güzel projeler geldi. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılına ithafen 101 final standımızla öğrencilerimiz proje takımlarımız projelerini sergileyecek" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından standların yer aldığı festivalin açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı.

Gökşen M. Yücel Kapalı Spor Salonunda SAĞLIKFEST finalistleri katılımcılara tek tek projelerini tanıttı.

Festivale Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden 'Hayat Saati' projesi ile katılan Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Şeyda Sevde Kaya, özel ihtiyaçlı bireylere yönelik tasarladığı projesinin içerisinde 9 farklı uygulama bulunduğunu kaydetti.

Bu uygulamaların özel bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunun altını çizen Kaya, "Konuşma rehberi dil terapisti görevini görmüş oluyor. Bu dil terapistini yapay zekayla birleştirdik ve saatlere entegre ettik. Bunun sayesinde çocuklarımız gün içerisinde pratik yapabilecekler. GPS özelliğiyle çocuklarımız güvenli alan dışına çıktığında velilere mesaj gidiyor. Özellikle son zamanlarda çocukların kaçırılması ve kaybolması bizi üzüyor. Bunun için konum özelliğini koydum. Böylece çocuklarımız her daim güvende olacak" dedi.

Öte yandan festival etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Mediralli Yarışmasına Karabük Üniversitesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bartın Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinden oluşan 8 ekip katıldı.

Katılımcıların sağlık becerilerini çeşitli alanlarda test eden yarışma nefes kesti.