Ücretsiz Zayıflama Hizmeti

Sağlık

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz zayıflamak mümkün

Özel diyetisyen kalitesinde hizmeti devlet hastanesinde alarak 3 ayda 15 kilo verdi

Diyet listesine uyarak 3 ayda 15 kilo verdi

Fazla kilosu olan kadın78 kilodan 60'a düştü

Diyetisyen Gülşah Yıldız:

"3 ay gibi bir sürede yaklaşık 15 kilo kaybetti"

"Kolesterol, karaciğer yağlanması ve yüksek kan şekeri gibi problemleri kontrol altına aldı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de geçmişte 78 kilo iken Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'de diyetisyenin yazdığı beslenme programına uyan Selver Koşar, 3 ayda 15 kilo verdi. Aldığı tedavinin özel diyetisyenleri aratmadığını belirten Selver Koşar, vatandaşlara da tavsiye etti.

Eskişehir'de yaşayan 53 yaşındaki Selver Koşar'ın tahlillerinde, fazla kilolarından kaynaklı kolesterolü yüksek, karaciğerinde ise yağlanma çıktı. Aile hekiminin tavsiyesi ile Koşar, Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'de tedavi olmaya başladı. Tedaviye başladığında yaklaşık 78 kilo olan Selver Koşar, Diyetisyen Gülşah Yıldız'ın kendisi için düzenlediği diyet listesi ile 3 ayda 15 kilo verdi. Sadece diyet listesi ve hareketlere devam eden Selver, yaklaşık 2 buçuk kilogram daha zayıflayarak 60 kiloya düştü. Şuan da daha kolay hareket edebildiğini söyleyen Selver Koşar'ın, diğer değerleri de normale döndü. Devlet hastanesinde aldığı tedavinin özel klinikleri aratmadığını söyleyen Selver Koşar, kendiyle aynı durumda olanlara bu hizmeti tavsiye etti.

"Çok aktif oldum, kiloluyken yapmak istemiyordum"

Kilo verdiği süreçle alakalı konuşan Selver Koşar, "Aile hekimim Zeynep Hanım kan tahlilimi yaptırayım diye gittim kolesterolüm yüksek çıktı, karaciğerimde yağlanma çıktı, kilom fazlaydı buraya yönlendirdi. Gülşah hanımla tanıştım. Bana diyet listesi verdi. Ben de diyet listesini tam olarak harfiyle uyguladım. 78 kiloydum bu ay 5'inci aydayım. İlk 3 ayda 15 kilo verdim, son 2 ayda kilo verme hızım yavaşladı, 2 kilo 2,5 kilo vermeye başladım. Yavaşladı biraz. Çok hareketli, rahat, hızlı yürüyebiliyorum. Çok aktif oldum, hani kiloluyken ağırdı vücudum böyle iş yapmak istemiyordum, sıkıntılıydı. Şu anda çok iyiyim. Maddi durumu iyi olmayan insanlar dışarıda diyetisyene falan da gidemiyoruz bizler herkes buranın olması da çok güzel bence "dedi.

"3 ay gibi bir sürede yaklaşık 15 kilo kaybetti"

Koşar'ın uyguladığı program ve verdiği kilolar hakkında konuşan, Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Diyetisyen Gülşah Yıldız, "Sağlıklı hayat merkezimizde bireysel başvuruların yanı sıra hekimlerin yönlendirdiği fazla kilolu diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan kişilere beslenme hizmeti sunuyoruz. Birimimizde genellikle hipertansiyon diyabet ve fazla kilolu kişiler başvuruyorlar. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra yaşam kalitesini de arttırmayı hedefliyoruz. Bugün burada bizimle olan danışanımız 3 ay gibi bir sürede yaklaşık 15 kilo kaybetti. Kan değerlerini ve kilosunu da kontrol altına almayı, başardı yaşam kalitesinin bayağı arttığını söyledi. Kendisi de ve kan değerlerine bugün tekrar baktığımızda hepsinin düzelmiş olduğunu gördük. Özellikle kolesterol, karaciğer yağlanması gibi ve yüksek kan şekeri gibi problemleri vardı. Bunların hepsini kontrol altına aldı. Eskişehir Tepebaşı 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sadece bireysel başvuruları değil aile hekimlerinin yönlendirdiği kişilere de beslenme danışmanlığı hizmeti sunuyoruz" ifadelerini kullandı.