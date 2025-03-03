Ücretsiz Zayıflama Hizmeti - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ücretsiz Zayıflama Hizmeti

Eskişehir'de sağlıklı diyetle 3 ayda 15 kilo veren Selver Koşar, hizmeti tavsiye etti.

03.03.2025 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz zayıflamak mümkün

Özel diyetisyen kalitesinde hizmeti devlet hastanesinde alarak 3 ayda 15 kilo verdi

Diyet listesine uyarak 3 ayda 15 kilo verdi

Fazla kilosu olan kadın78 kilodan 60'a düştü

Diyetisyen Gülşah Yıldız:

"3 ay gibi bir sürede yaklaşık 15 kilo kaybetti"

"Kolesterol, karaciğer yağlanması ve yüksek kan şekeri gibi problemleri kontrol altına aldı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de geçmişte 78 kilo iken Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'de diyetisyenin yazdığı beslenme programına uyan Selver Koşar, 3 ayda 15 kilo verdi. Aldığı tedavinin özel diyetisyenleri aratmadığını belirten Selver Koşar, vatandaşlara da tavsiye etti.

Eskişehir'de yaşayan 53 yaşındaki Selver Koşar'ın tahlillerinde, fazla kilolarından kaynaklı kolesterolü yüksek, karaciğerinde ise yağlanma çıktı. Aile hekiminin tavsiyesi ile Koşar, Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'de tedavi olmaya başladı. Tedaviye başladığında yaklaşık 78 kilo olan Selver Koşar, Diyetisyen Gülşah Yıldız'ın kendisi için düzenlediği diyet listesi ile 3 ayda 15 kilo verdi. Sadece diyet listesi ve hareketlere devam eden Selver, yaklaşık 2 buçuk kilogram daha zayıflayarak 60 kiloya düştü. Şuan da daha kolay hareket edebildiğini söyleyen Selver Koşar'ın, diğer değerleri de normale döndü. Devlet hastanesinde aldığı tedavinin özel klinikleri aratmadığını söyleyen Selver Koşar, kendiyle aynı durumda olanlara bu hizmeti tavsiye etti.

"Çok aktif oldum, kiloluyken yapmak istemiyordum"

Kilo verdiği süreçle alakalı konuşan Selver Koşar, "Aile hekimim Zeynep Hanım kan tahlilimi yaptırayım diye gittim kolesterolüm yüksek çıktı, karaciğerimde yağlanma çıktı, kilom fazlaydı buraya yönlendirdi. Gülşah hanımla tanıştım. Bana diyet listesi verdi. Ben de diyet listesini tam olarak harfiyle uyguladım. 78 kiloydum bu ay 5'inci aydayım. İlk 3 ayda 15 kilo verdim, son 2 ayda kilo verme hızım yavaşladı, 2 kilo 2,5 kilo vermeye başladım. Yavaşladı biraz. Çok hareketli, rahat, hızlı yürüyebiliyorum. Çok aktif oldum, hani kiloluyken ağırdı vücudum böyle iş yapmak istemiyordum, sıkıntılıydı. Şu anda çok iyiyim. Maddi durumu iyi olmayan insanlar dışarıda diyetisyene falan da gidemiyoruz bizler herkes buranın olması da çok güzel bence "dedi.

"3 ay gibi bir sürede yaklaşık 15 kilo kaybetti"

Koşar'ın uyguladığı program ve verdiği kilolar hakkında konuşan, Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Diyetisyen Gülşah Yıldız, "Sağlıklı hayat merkezimizde bireysel başvuruların yanı sıra hekimlerin yönlendirdiği fazla kilolu diyabet ve hipertansiyon gibi kronik hastalığı olan kişilere beslenme hizmeti sunuyoruz. Birimimizde genellikle hipertansiyon diyabet ve fazla kilolu kişiler başvuruyorlar. Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra yaşam kalitesini de arttırmayı hedefliyoruz. Bugün burada bizimle olan danışanımız 3 ay gibi bir sürede yaklaşık 15 kilo kaybetti. Kan değerlerini ve kilosunu da kontrol altına almayı, başardı yaşam kalitesinin bayağı arttığını söyledi. Kendisi de ve kan değerlerine bugün tekrar baktığımızda hepsinin düzelmiş olduğunu gördük. Özellikle kolesterol, karaciğer yağlanması gibi ve yüksek kan şekeri gibi problemleri vardı. Bunların hepsini kontrol altına aldı. Eskişehir Tepebaşı 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde sadece bireysel başvuruları değil aile hekimlerinin yönlendirdiği kişilere de beslenme danışmanlığı hizmeti sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Diyetisyen, Eskişehir, Tepebaşı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ücretsiz Zayıflama Hizmeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
20:24 Erdoğan’dan AB’ye: Türkiye’nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa’nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor Erdoğan'dan AB'ye: Türkiye'nin hak ettiği yerde olmadığı Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor
20:18 Beşiktaş, armasını yeniledi Beşiktaş, armasını yeniledi
19:56 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren şüpheliler için ağırlaştırılmış hapis talebi
19:52 Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi Askeri müdahale imasında bulundu Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu
19:31 Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor Tepki çeken karar Genç kızın yardım çığlığı, resmen sonuçsuz kalmışa benziyor! Tepki çeken karar
19:27 Trump’tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:12:36. #7.13#
SON DAKİKA: Ücretsiz Zayıflama Hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.