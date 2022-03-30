Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Mart'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 53 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 18 bin 586 hasta taburcu olurken bugün 277 bin 537 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,34 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,09 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,34 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 146 milyon 940 bin 492 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 973 BİN 497 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 778 bin 898 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 973 bin 497 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 621 bin 15 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 16 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken 16 bin 190 da yeni vaka tespit edilmişti.