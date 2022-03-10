Uludağ'da yaralanan İngiliz turist sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Uludağ'da yaralanan İngiliz turist sağlığına kavuştu

10.03.2022 21:56

Uludağ'da yaralanan İngiliz turist sağlığına kavuştu Kayak yapmak için Uludağ'a gelen ve snowboard yaparken kaza geçiren İngiltere vatandaşı Oliver Brown Çekirge Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla yeniden sağlığına kavuştu.

Uludağ'da yaralanan İngiliz turist sağlığına kavuştu

BURSA - Kayak yapmak için Uludağ'a gelen ve snowboard yaparken kaza geçiren İngiltere vatandaşı Oliver Brown Çekirge Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla yeniden sağlığına kavuştu.

İki hafta önce arkadaşlarıyla birlikte gezi amacıyla İstanbul'a oradan da Uludağ'a gelen 38 yaşındaki Oliver Brown, snowboard yaparken kaza geçirdi. Uludağ'da 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan muayenesinde dalağında darbeye bağlı kanama olduğu görülünce acil ameliyata alındı.

Hastaneden, doktor ve hemşire olmak üzere tüm personelin ilgisinden memnun olduğunu ifade eden Brown doktor ve hemşirelere Türkçe olarak teşekkür etmek istediğini söyledi.

Türkiye'de bulunduğu zaman içerisinde çok az Türkçe öğrendiğini ve telaffuz konusunda iyi olmadığını ifade eden Brown, "Umarım beni anlarlar. Onlar hayatımı kurtardılar" diye konuştu.

Hazırladığı konuşma metniyle hekimler, hemşireler olmak üzere tüm hastane personeline duyduğu memnuniyeti belirten Brown şunları kaydetti.

"Harika tedaviniz, bana karşı nazik olduğunuz için teşekkür ederim. Çok şanssız bir kaza geçirdim ama burada olduğu için kendimi şanslı hissetmemi sağladınız. Bugün taburcu olduğum için mutluyum ama sizden ayrıldığım için üzgünüm. Hepinizi tekrar görmeyi umut ediyorum ama tekrar bir snowboard kazası geçirmeden."

Hastayı taburcu olmadan önce odasında ziyaret eden Çekirge Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Meral Leman Özkan ise "Hastamız Oliver turist olarak Bursa'ya gelmiş. Uludağ'da snowboard kazası nedeniyle yaralanması üzerine 112 ekibi tarafından hastanemize nakledildi. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda dalak yaralanması olduğu görülünce ameliyat edildi. Önce yoğun bakım' da daha sonra klinikte tedavi oldu ve bugünde taburcu oldu. Kendisiyle ilgilenen hekimlere ve hemşirelere teşekkür etmek için Türkçe bir metin hazırlamış. Hastaneden ve personelin ilgisinden çok memnun kaldığı söyledi bizde çok mutlu olduk" ifadelerini kullandı.

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Çekirge Devlet Hastanesi, Oliver, turist, Uludağ, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uludağ'da yaralanan İngiliz turist sağlığına kavuştu - Son Dakika


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