Uykusuz Sürücülere Tavsiyeler

Sağlık

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla uzun yola çıkacak sürücülere direksiyon başında uykularının gelmemesi için tavsiyelerde bulundu.

Uyku üzerine çalışmalar yapan Prof. Dr. Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili nedeniyle çok sayıda kişinin yola çıkacağını hatırlattı.

Sürücülerin, yola çıkış saatlerine bağlı olarak uykulu şekilde direksiyon başına geçebildiğini belirten Öztürk, bu durumun can ve mal kayıplarına yol açan üzücü kazalara neden olduğunu vurguladı.

Yola çıkıldığında uykunun tam alınmış olmasının çok önemli olduğunun altını çizen Öztürk, "Genelde hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle sürücüler daha serin olduğu düşüncesiyle gece saatlerinde yolculuk yapma eğiliminde oluyor fakat bu, yeterli uyku almadan yola çıkma gibi bir durumu ortaya çıkartıyor." dedi.

"Şekerleme uykusu" yol güvenliği açısından önemli

Öztürk, uykusuzluğun dikkat dağınıklığına neden olduğunu ve sürücülerin aracı kontrol etmekte zorlandığını dile getirdi.

Bayram trafiğinde kazaların yaşanmaması için sürücülerin yolda gerekli dikkati gösterip molalar vererek kendilerini dinlendirmesi gerektiğini anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Yola çıkacak vatandaşlar mutlaka yeteri kadar uykusunu almalı. Eğer uzun yola uykusuz şekilde çıkmışlarsa belirli aralıklarla mola verip dinlenmeli ve şekerleme uykusu dediğimiz kısa süreli uyunmalı. 2-3 saatte bir mola vermek yerinde olur. Koltuktan kalkıp kan dolaşımını hızlandırmak için biraz yürümek iyi olacaktır. Bunun haricinde uykumuzun geldiğini hissettiğimizde uygun bir mola yerinde araç içerisinde yarım saat uyunabilir. Bu uyku, sonraki periyotta olabilecek kazaları engelleyebilir. Şekerleme uykusu almak yol güvenliği açısından önemlidir."

Öztürk, dünya yollarında uykulu şoförlerin neden olduğu kazaların maliyetinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Uykusuzluğa bağlı olarak çok sayıda kaza meydana geldiğini anlatan Öztürk, "Dünya yollarında her yıl 1,3 milyon uykulu şoförün topluma maliyeti 2,3 trilyon dolar civarında." diye konuştu.