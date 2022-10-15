Uzman doktordan boğaz ağrısı tedavisine karşı uyarı - Son Dakika
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Uzman doktordan boğaz ağrısı tedavisine karşı uyarı

15.10.2022 14:09

Uzman doktordan boğaz ağrısı tedavisine karşı uyarı "Sirkeli boğaz gargarası yapmayın, asitli ve aşırı sıcak gıdalar tüketmeyin" Batman'da hava sıcaklıkları düştü, mevsim geçişlerine bağlı olarak vatandaşlarda gribal enfeksiyon ve boğaz ağrıları şikayetleri artış göstermeye başladı.

Uzman doktordan boğaz ağrısı tedavisine karşı uyarı

"Sirkeli boğaz gargarası yapmayın, asitli ve aşırı sıcak gıdalar tüketmeyin"

BATMAN - Batman'da hava sıcaklıkları düştü, mevsim geçişlerine bağlı olarak vatandaşlarda gribal enfeksiyon ve boğaz ağrıları şikayetleri artış göstermeye başladı.

Vatandaşların sağlık kuruluşlarına sıkça başvurduğu şikayetlerin başında gelen gribal enfeksiyon ve boğaz ağrıları üzerine vatandaşlara uyarıda bulunan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Dr. Kenan Toprak, boğaz ağrısında mutlaka hekime başvurmak gerektiğini belirterek bu süreçte yapılması ve kaçınılması gerekenleri anlattı. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında sadece boğaz ağrısı olmadığını hatırlatan Dr. Toprak, boğaz ağrısıyla birlikte burun akıntısı, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı boğaz kuruluğu, öksürük, balgam, ses kısıklığı ve yüksek ateşin oluşabileceğini söyledi.

Süreç uzadıkça hastalığın şiddetlenebildiğini ve tedaviyi mutlaka bir sağlık kuruluşunda yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Toprak, boğaz ağrısını dindirmek için neler yapılması, nelerden kaçınılması gerektiğini söyledi. Toprak, "Boğaz ağrıların en sık sebebi üst solunum yolunun enfeksiyon olduğundan dolayı üst solunum yolunda boğaz mukozası tahriş olur. Boğaz mukozası tahriş olduğu dönemlerde bu tuzlu suyla ya da sirkeli suyla gargara yapmak boğaz mukozasındaki tahrişi artırır. Bundan dolayı hastanın hem seyrini ağırlaştırır hem de iyileştirmeyi geciktirir. Bundan kaynaklı olarak da kişinin bu sirkeli su ya da tuzlu su gargarasını yapmasını önermiyoruz" dedi.

Sirkeli gargara, boğaz ağrılarında sıkça başvurulan yöntemlerden biri olsa da bunun yararından çok zararı olduğunu anımsatan Dr. Toprak, asitli ve aşırı sıcak gıdaların da tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Dr. Toprak, "Nasıl ki tuzlu su ve sirkeli suya biz karşıysak aynı şekilde asitli ve sıcak içeceklerin içilmesine de karşıyız. Çünkü boğaz mukozasında hassasiyet olduğundan dolayı o hassasiyet oradaki sıcak su ya da asitli içecek boğaz mukozasını daha da tahrip eder. Daha da tahrip etmesi enfeksiyonun seyrini daha da ağırlaştırır" diye konuştu.

"Geçen yıla oranla hasta sayılarında artış var"

Son dönemlerde Batman'da boğaz ağrıları çeken hasta sayılarında ciddi bir artış olduğunu belirten Toprak, "Mevsim geçiş dönemlerinde havaların soğumasıyla beraber gribal enfeksiyonlara sebep olan etkenlerin de yaşaması daha da artıyor. Bundan kaynaklı olarak da direnci artan virüslerden korunmamız için kişinin kendi odasını dahi havalandırmasını biz öneriyoruz. Batman'da da bundan kaynaklı olarak bize başvuran hasta sayısı özellikle boğaz ağrısı, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ses kısıklığı ve nefes darlığı şikayetleri ile başvuran hasta sayısında eski oranla önemli derece de bir artış olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Sirkeli, Batman, su, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzman doktordan boğaz ağrısı tedavisine karşı uyarı - Son Dakika

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