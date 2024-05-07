Uzman Dr. Burcu Turan: Astım tedavisinin önemi vurgulandı - Son Dakika
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Sağlık

Uzman Dr. Burcu Turan: Astım tedavisinin önemi vurgulandı

Uzman Dr. Burcu Turan: Astım tedavisinin önemi vurgulandı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Burcu Turan, 7 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla astım hastalığının tedavisinin önemine dikkat çekti. Turan, astımın kronik bir rahatsızlık olduğunu belirterek, hastaların semptomlarının kontrol altına alınması ve yaşama normale en yakın şekilde dönmesi için uygun ilaç tedavilerinin verilmesi, tetikleyicilerden uzak durulması ve beraberinde seyredilen hastalıkların tedavi edilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, ilaçların yanlış teknik ve düzensiz kullanımının, sigara, alerjenler ve solunum yolları enfeksiyonlarının tedaviyi güçleştirdiğini aktaran Turan, hastalığın düzenli takiple sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.

07.05.2024 15:29  Güncelleme: 15:31
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Burcu Turan, 7 Mayıs Dünya Astım Günü dolayısıyla hastalığın tedavisinin önemine dikkati çekti.

Turan, yaptığı açıklamada, astımın mikrobik olmayan sebeplerle akciğer duvarının daralmasıyla ortaya çıkan, kronik bir rahatsızlık olduğunu ifade etti.

Dünyada 350 milyon kadar astım hastasının bulunduğunu, her yıl 400 bin civarında insanın bu rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Turan, şu bilgileri verdi:

"Astım tekrarlayan, ataklar halinde gelen nefes darlığı, hırıltı, ıslık sesi, göğüste baskı hissi ve öksürük belirtileriyle kendini göstermektedir. Astım tedavisinin amacı, hastanın semptomlarının kontrol altına alınarak yaşama normale en yakın şekilde dönmesini sağlamaktır. Hastalığın ağırlığına uygun ilaç tedavilerinin verilmesi, hastaların tedaviyi önerilen şekilde ve doğru teknikle uygulaması, tetikleyicilerden uzak durması ve beraberinde seyredilen hastalıkların tedavisiyle semptomlar kontrol altına alınabilmektedir."

Uzm. Dr. Turan, ilaçların yanlış teknik ve düzensiz kullanımının, sigara, alerjenler ile kimyasallara maruz kalmanın ve solunum yolları enfeksiyonlarının tedaviyi güçleştirdiğini aktardı.

Hastalığın tedavisinin düzenli takiple sürdürülmesinin önemli olduğunu kaydeden Turan, yakınmaları artıran faktörlerin saptanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Uzman Dr. Burcu Turan: Astım tedavisinin önemi vurgulandı - Son Dakika

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