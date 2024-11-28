Uzman Uyardı: Çocuklara Balık Yedirin - Son Dakika
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Sağlık

Uzman Uyardı: Çocuklara Balık Yedirin

Kış aylarında bağışıklık için çocuklara haftada en az iki kez balık verilmesi önerildi.

28.11.2024 19:13
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Uzmanı uyardı: "Çocuklara haftada iki kez balık yedirin"

DÜZCE - Soğuk kış aylarının başlamasıyla birlikte çocuklarda hastalık riski artarken, uzmanlar bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğru beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, özellikle haftada en az iki kez balık tüketiminin bağışıklık sistemini desteklediğini belirtti.

Kış mevsiminin başlamasıyla birlikte çocuklarda hastalık semptomlarında artış gözlemleniyor. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, ailelere uyarılarda bulunarak, çocukların sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Yurtseven, "Her çocuğun yılda bir kez çocuk hekimi tarafından muayene edilmesi, boy ve kilo ölçümlerinin yapılması, kan ve vitamin seviyelerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Özellikle kış aylarında aileler, bağışıklığı güçlendirmek amacıyla çocuklarına vitamin takviyeleri vermek istiyor. Ancak, çocukların vitamin düzeyi yeterliyse ekstra takviyelere gerek yok" dedi.

"Haftada en az iki kez balık tüketmeli"

18 yaşına kadar çocuklara D vitamini takviyesi önerdiklerini ifade eden Dr. Özge Yurtseven, "Eğer çocuk balık yemiyorsa, haftada en az iki kez balık tüketimi ile omega-3 takviyesi sağlanmalı. Diğer vitaminler ise ancak doktor önerisi ile kullanılmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, Çocuk, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzman Uyardı: Çocuklara Balık Yedirin - Son Dakika

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