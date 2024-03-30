Uzmanından iftarı çorba ve salata ile açın tavsiyesi
KAYSERİ - İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Esra Karakaş, Tip 2 diyabet hastalarının kendilerini takip eden hekime danışarak oruç tutmaları gerektiğini belirterek, iftar ve sahurda hafif besinlerin tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Acıbadem Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Dr. Esra Karakaş; diyabet hastalarının Ramazan ayında dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi. Basit ilaçlarla diyabet hastalığı kontrol altında olan hastaların hekimlerine danışarak oruç tutabileceklerini aktaran Dr. Karakaş, "Ramazan ayında bizim için en önemli hasta grubu diyabet hastaları. Sadece basit ilaçlarla şeker hastalığı kontrol altında olan hastalar da öncelikle mutlaka hekimlerine danışarak oruç tutabilir. Hatta orucun şeker hastalarına bazı faydaları olduğu gösterilmiş. Ama yine de bu takip eden hekimin kararında olması gereken bir durum" dedi.
"İftarı çorba ve salata ile açın"
İftar ve sahurda hafif besinlerin tüketilmesi gerektiğine, özellikle diyabet hastalarında iftarda ve sahurda beslenmesinin çok önemli olduğunu, uzun süre açlığın arkasından ağır gıdalarla iftarın açılmasının doğru olmadığına değinen Dr. Esra Karakaş; çorba ve salata gibi hafif gıdalarla iftarın açılmasını tavsiye etti. Gıdaların mideye hızlıca gönderilmemesi için çorba ve salatanın arkasından bir miktar beklenilmesini öneren Dr. Karakaş; "Gün içerisinde şeker düşmesi açısından hekim tarafından onay alınan hastalarda ise sık sık şekerin parmak ucundan evde takip öneriliyor. Şeker düşmesi belirtileri olması durumunda orucun hemen sonlandırılması öneriyoruz. Şeker düşmesi belirtileri olduğunda orucun sonlandırılması için de mutlaka şekerli gıdaların hazır bulunması gerekiyor. Ramazan ayı boyunca bunlara dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.
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