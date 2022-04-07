Uzmanından kanserle mücadelede "erken teşhisin önemi" vurgusu - Son Dakika
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Uzmanından kanserle mücadelede "erken teşhisin önemi" vurgusu

07.04.2022 12:02
Uzmanından kanserle mücadelede "erken teşhisin önemi" vurgusu

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, kanserde erken teşhisin hastalığı atlatma açısından önemli olduğunu bildirdi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, kanserde erken teşhisin hastalığı atlatma açısından önemli olduğunu bildirdi.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve Kanser İmmunoterapisi Derneği yönetim kurulu üyeliğini de yürüten Çil, AA muhabirine, toplumda kanser görülme oranının arttığını söyledi.

Kanserde erken tanının önemine değinen Çil, "Biz kimse kanser olsun istemiyoruz. Herkesin mutlaka taramalarını yaptırması gerekir. Biz de mutlaka her bireye tarama yaptırmasını öneriyoruz. Bunun için de farkındalık adına bazı organizasyonlar yapıyoruz." diye konuştu.

Çil, ailesinde ve akrabasında kanser öyküsü olanların tarama yaptırması konusunda daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.

Kadınlarda meme, erkeklerde de prostat kanserinin çok fazla görüldüğünü aktaran Çil, son yıllarda kanserden ölüm oranını azaltan ve yaşam süresini uzatan önemli tedavi seçenekleri bulunduğunu kaydetti.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma, Kanser, Adana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Uzmanından kanserle mücadelede 'erken teşhisin önemi' vurgusu - Son Dakika


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